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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 17:17 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3233     1.3188      +0.34      +0.30     1.3194
 美元/日圆                         93.47      93.10      +0.40      +7.76      86.74
 欧元/日圆                        123.70     122.74      +0.78      +8.07     114.46
 美元/瑞郎                        0.9293     0.9307      -0.15      +1.51     0.9155
 英镑/美元                        1.5256     1.5253      +0.02      -6.12     1.6251
 美元/加元                        1.0181     1.0182      -0.01      +2.62     0.9921
 澳元/美元                        1.0296     1.0245      +0.50      -0.93     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8364     0.8339      +0.30      +0.98     0.8283
 澳元/日圆                        96.250     95.300      +1.00      +6.79     90.130
 新西兰元/日圆                    78.170     77.580      +0.76     -44.49    140.820
 英镑/日圆                        142.60     141.94      +0.46      +1.26     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2304     1.2274      +0.24      -1.88     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 田建华)

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