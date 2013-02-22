《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3233 1.3188 +0.34 +0.30 1.3194 美元/日圆 93.47 93.10 +0.40 +7.76 86.74 欧元/日圆 123.70 122.74 +0.78 +8.07 114.46 美元/瑞郎 0.9293 0.9307 -0.15 +1.51 0.9155 英镑/美元 1.5256 1.5253 +0.02 -6.12 1.6251 美元/加元 1.0181 1.0182 -0.01 +2.62 0.9921 澳元/美元 1.0296 1.0245 +0.50 -0.93 1.0393 新西兰元/美元 0.8364 0.8339 +0.30 +0.98 0.8283 澳元/日圆 96.250 95.300 +1.00 +6.79 90.130 新西兰元/日圆 78.170 77.580 +0.76 -44.49 140.820 英镑/日圆 142.60 141.94 +0.46 +1.26 140.82 澳元/新西兰元 1.2304 1.2274 +0.24 -1.88 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 田建华)
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
--中华电信抢攻太阳能商机有成，自建、代建的电厂今年规模大幅成长。中华电与桃园市府将于近日共同宣布，替某知名企业代建太阳能电厂，规模将成为中华电投入太阳能领域以来，发电规模最大的代建太阳能电厂。
--据彭博社报导，周大福珠宝以5.53亿港元从苏富比投得一颗59.6卡的粉红色巨钻“粉红之星”，打破全球所有单一宝石的竞投价格纪录。