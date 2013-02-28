标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3115 1.3138 -0.18 -0.60 1.3194 美元/日圆 92.16 92.23 -0.08 +6.25 86.74 欧元/日圆 120.87 121.13 -0.21 +5.60 114.46 美元/瑞郎 0.9304 0.9297 +0.08 +1.63 0.9155 英镑/美元 1.5155 1.5157 -0.01 -6.74 1.6251 美元/加元 1.0231 1.0225 +0.06 +3.12 0.9921 澳元/美元 1.0266 1.0231 +0.34 -1.22 1.0393 新西兰元/美 0.8310 0.8275 +0.42 +0.33 0.8283 元 澳元/日圆 94.590 94.300 +0.31 +4.95 90.130 新西兰元/日 76.560 76.210 +0.46 -45.63 140.820 圆 英镑/日圆 139.65 139.72 -0.05 -0.83 140.82 澳元/新西兰 1.2348 1.2371 -0.19 -1.53 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。