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亚洲 | 2013年 2月 28日 星期四 18:31 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3115    1.3138     -0.18     -0.60    1.3194
 美元/日圆                      92.16     92.23     -0.08     +6.25     86.74
 欧元/日圆                     120.87    121.13     -0.21     +5.60    114.46
 美元/瑞郎                     0.9304    0.9297     +0.08     +1.63    0.9155
 英镑/美元                     1.5155    1.5157     -0.01     -6.74    1.6251
 美元/加元                     1.0231    1.0225     +0.06     +3.12    0.9921
 澳元/美元                     1.0266    1.0231     +0.34     -1.22    1.0393
 新西兰元/美                   0.8310    0.8275     +0.42     +0.33    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     94.590    94.300     +0.31     +4.95    90.130
 新西兰元/日                   76.560    76.210     +0.46    -45.63   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     139.65    139.72     -0.05     -0.83    140.82
 澳元/新西兰                   1.2348    1.2371     -0.19     -1.53    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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