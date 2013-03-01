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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 17:35 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3065    1.3056     +0.07     -0.98    1.3194
 美元/日圆                      92.65     92.53     +0.13     +6.81     86.74
 欧元/日圆                     121.06    120.97     +0.07     +5.77    114.46
 美元/瑞郎                     0.9365    0.9361     +0.04     +2.29    0.9155
 英镑/美元                     1.5160    1.5160     +0.00     -6.71    1.6251
 美元/加元                     1.0295    1.0303     -0.08     +3.77    0.9921
 澳元/美元                     1.0237    1.0212     +0.24     -1.50    1.0393
 新西兰元/美                   0.8283    0.8244     +0.47     +0.00    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     94.840    94.570     +0.29     +5.23    90.130
 新西兰元/日                   76.720    76.560     +0.21    -45.52   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     140.46    140.41     +0.04     -0.26    140.82
 澳元/新西兰                   1.2353    1.2341     +0.10     -1.49    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 沈以文)
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