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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 19:17 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3175    1.3142     +0.25     -0.14    1.3194
 美元/日圆                      99.95    100.64     -0.69    +15.23     86.74
 欧元/日圆                     131.73    132.26     -0.40    +15.09    114.46
 美元/瑞郎                     0.9391    0.9406     -0.16     +2.58    0.9155
 英镑/美元                     1.5327    1.5266     +0.40     -5.69    1.6251
 美元/加元                     1.0344    1.0365     -0.20     +4.26    0.9921
 澳元/美元                     0.9208    0.9168     +0.44    -11.40    1.0393
 新西兰元/美                   0.7927    0.7930     -0.04     -4.30    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.060    92.270     -0.23     +2.14    90.130
 新西兰元/日                   79.250    79.810     -0.70    -43.72   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     153.24    153.64     -0.26     +8.82    140.82
 澳元/新西兰                   1.1613    1.1554     +0.51     -7.39    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (翻译 张荻 审校 王洋)
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