标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3175 1.3142 +0.25 -0.14 1.3194 美元/日圆 99.95 100.64 -0.69 +15.23 86.74 欧元/日圆 131.73 132.26 -0.40 +15.09 114.46 美元/瑞郎 0.9391 0.9406 -0.16 +2.58 0.9155 英镑/美元 1.5327 1.5266 +0.40 -5.69 1.6251 美元/加元 1.0344 1.0365 -0.20 +4.26 0.9921 澳元/美元 0.9208 0.9168 +0.44 -11.40 1.0393 新西兰元/美 0.7927 0.7930 -0.04 -4.30 0.8283 元 澳元/日圆 92.060 92.270 -0.23 +2.14 90.130 新西兰元/日 79.250 79.810 -0.70 -43.72 140.820 圆 英镑/日圆 153.24 153.64 -0.26 +8.82 140.82 澳元/新西兰 1.1613 1.1554 +0.51 -7.39 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张荻 审校 王洋)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月