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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 15:30 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

路透伦敦8月20日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：已经跌破本月低位1.3333，料跌向2013年11月低点1.3300，若再跌破此位，则下看1.3220。略高于1.3410的本周高位仍构成阻力，随后上看1.3440和1.3500。

美元/日圆：升向103.00，但此处仍是关键阻力，之后阻力为4月高位104.10。支撑位在102.10和101.20。

欧元/英镑：昨日回落至0.8000下方，但在0.7980找到支撑，随后强劲反弹，升穿0.8000。风险是这种走势可能仅仅是又一次轧空，随后可能再次回撤。0.8000可能是关键水准，上周高位0.8035是主要阻力。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3303 1.3319 -0.12 -3.22 1.3745

美元/日圆 103.15 102.89 +0.25 -2.04 105.30

欧元/日圆 137.23 137.04 +0.14 -5.12 144.63

美元/瑞郎 0.9098 0.9091 +0.08 +1.90 0.8928

英镑/美元 1.6621 1.6615 +0.04 +0.39 1.6556

美元/加元 1.0943 1.0940 +0.03 +3.04 1.0620

澳元/美元 0.9298 0.9299 -0.01 +4.32 0.8913

新西兰元/美元 0.8403 0.8419 -0.19 +2.40 0.8206

欧元/瑞郎 1.2104 1.2109 -0.04 -1.36 1.2271

欧元/英镑 0.8002 0.8013 -0.14 -3.56 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1631 9.1554 +0.08 +3.57 8.8474

美元/挪威克朗 6.1733 6.1629 +0.17 +1.76 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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