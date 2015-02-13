国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透2月13日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：昨日升破两道阻力位，脱离最狭窄的区间，但仍处于较宽阔的区间内。若突破1.1499，则可能续升至1.1640/1.1701区域。但若今天收盘回落至1.1359下方，甚至更重要的水准1.1303下方，则暗示重拾跌势。
美元/日圆：如果维持多头三角形形态(且向上突破)，那么目前的回落走势不会跌破116.64和115.85，否则关于多头三角形的看法将失效。
欧元/英镑：自从1月底抵达2010年通道底部，市场不断尝试将欧元压低至该底部下方，但迄今为止未获成功。若不能压低至更低水准，市场将很快回补空仓，至少会将该货币对推高至0.75-0.76区间高端。今日若收于0.7448上方，将形成多头吞噬烛线，为下周奠定看涨基础。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1434 1.1402 +0.28 -5.48 1.2097
美元/日圆 118.84 119.10 -0.22 -0.70 119.68
欧元/日圆 135.87 135.76 +0.08 -6.15 144.77
美元/瑞郎 0.9268 0.9308 -0.43 -6.77 0.9941
英镑/美元 1.5387 1.5382 +0.03 -1.19 1.5573
美元/加元 1.2515 1.2503 +0.10 +7.72 1.1618
澳元/美元 0.7746 0.7733 +0.17 -5.17 0.8168
新西兰元/美元 0.7434 0.7423 +0.15 -4.66 0.7797
欧元/瑞郎 1.0599 1.0615 -0.15 -11.87 1.2026
欧元/英镑 0.7428 0.7409 +0.26 -4.22 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.6205 9.6306 -0.10 +1.60 9.4688
美元/挪威克朗 7.5772 7.6357 -0.77 +1.41 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率