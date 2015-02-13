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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 18:09 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透2月13日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日升破两道阻力位，脱离最狭窄的区间，但仍处于较宽阔的区间内。若突破1.1499，则可能续升至1.1640/1.1701区域。但若今天收盘回落至1.1359下方，甚至更重要的水准1.1303下方，则暗示重拾跌势。

美元/日圆：如果维持多头三角形形态(且向上突破)，那么目前的回落走势不会跌破116.64和115.85，否则关于多头三角形的看法将失效。

欧元/英镑：自从1月底抵达2010年通道底部，市场不断尝试将欧元压低至该底部下方，但迄今为止未获成功。若不能压低至更低水准，市场将很快回补空仓，至少会将该货币对推高至0.75-0.76区间高端。今日若收于0.7448上方，将形成多头吞噬烛线，为下周奠定看涨基础。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1434 1.1402 +0.28 -5.48 1.2097

美元/日圆 118.84 119.10 -0.22 -0.70 119.68

欧元/日圆 135.87 135.76 +0.08 -6.15 144.77

美元/瑞郎 0.9268 0.9308 -0.43 -6.77 0.9941

英镑/美元 1.5387 1.5382 +0.03 -1.19 1.5573

美元/加元 1.2515 1.2503 +0.10 +7.72 1.1618

澳元/美元 0.7746 0.7733 +0.17 -5.17 0.8168

新西兰元/美元 0.7434 0.7423 +0.15 -4.66 0.7797

欧元/瑞郎 1.0599 1.0615 -0.15 -11.87 1.2026

欧元/英镑 0.7428 0.7409 +0.26 -4.22 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.6205 9.6306 -0.10 +1.60 9.4688

美元/挪威克朗 7.5772 7.6357 -0.77 +1.41 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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