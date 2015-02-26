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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 17:45 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦2月26日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元的主要交投区间仍未变，继续在1.1270上方寻获支撑，1.1205水准有更大的关键支撑。阻力位仍在1.1450附近，随后为1.1530。

美元/日圆：本周稍早在119.80触顶，美元大幅回落，但当前交投区间仍未变。支撑位见118.20，阻力位见119.80。需要突破该区间，才能决定接下来的走势。倾向于重拾跌势，重新跌向117.00。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1354 1.1361 -0.06 -6.14 1.2097

美元/日圆 118.74 118.84 -0.08 -0.79 119.68

欧元/日圆 134.81 134.98 -0.13 -6.88 144.77

美元/瑞郎 0.9458 0.9483 -0.26 -4.86 0.9941

英镑/美元 1.5527 1.5527 +0.00 -0.30 1.5573

美元/加元 1.2402 1.2434 -0.26 +6.75 1.1618

澳元/美元 0.7892 0.7882 +0.13 -3.38 0.8168

新西兰元/美元 0.7588 0.7553 +0.46 -2.68 0.7797

欧元/瑞郎 1.0738 1.0773 -0.32 -10.71 1.2026

欧元/英镑 0.7309 0.7312 -0.04 -5.75 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4132 9.4269 -0.15 -0.59 9.4688

美元/挪威克朗 7.5386 7.5431 -0.06 +0.89 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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