美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透伦敦2月26日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元的主要交投区间仍未变，继续在1.1270上方寻获支撑，1.1205水准有更大的关键支撑。阻力位仍在1.1450附近，随后为1.1530。
美元/日圆：本周稍早在119.80触顶，美元大幅回落，但当前交投区间仍未变。支撑位见118.20，阻力位见119.80。需要突破该区间，才能决定接下来的走势。倾向于重拾跌势，重新跌向117.00。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1354 1.1361 -0.06 -6.14 1.2097
美元/日圆 118.74 118.84 -0.08 -0.79 119.68
欧元/日圆 134.81 134.98 -0.13 -6.88 144.77
美元/瑞郎 0.9458 0.9483 -0.26 -4.86 0.9941
英镑/美元 1.5527 1.5527 +0.00 -0.30 1.5573
美元/加元 1.2402 1.2434 -0.26 +6.75 1.1618
澳元/美元 0.7892 0.7882 +0.13 -3.38 0.8168
新西兰元/美元 0.7588 0.7553 +0.46 -2.68 0.7797
欧元/瑞郎 1.0738 1.0773 -0.32 -10.71 1.2026
欧元/英镑 0.7309 0.7312 -0.04 -5.75 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4132 9.4269 -0.15 -0.59 9.4688
美元/挪威克朗 7.5386 7.5431 -0.06 +0.89 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-