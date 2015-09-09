路透伦敦9月9日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：鉴于仍高于1.1080美元，仍可能向1.1400回升，但首先需要升破200日移动均线切入位1.1280。

美元/日圆：上周触及121.75日圆的高位，随后回落至200日移动均线切入位120.75下方，美元似乎容易回到几周前的116.20区域。

欧元/英镑：由于位于200日移动均线切入位0.7360英镑下方，仍存在跌回0.7230的压力。只有突破0.7400，才可能上探5月高位0.7485。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1185 1.1199 -0.13 -7.54 1.2097

美元/日圆 120.64 119.78 0.72 0.99 119.68

欧元/日圆 134.94 134.18 0.57 -7.08 144.77

美元/瑞郎 0.9760 0.9784 -0.25 -1.82 0.9941

英镑/美元 1.5393 1.5395 -0.01 -1.16 1.5573

美元/加元 1.3219 1.3204 0.11 13.78 1.1618

澳元/美元 0.7040 0.7014 0.37 -13.81 0.8168

新西兰元/美元 0.6358 0.6342 0.25 -18.46 0.7797

欧元/瑞郎 1.0921 1.0966 -0.41 -9.19 1.2026

欧元/英镑 0.7265 0.7273 -0.11 -6.32 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4147 9.4141 0.01 0.06 9.4688

美元/挪威克朗 8.2374 8.2343 0.04 10.24 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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