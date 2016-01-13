焦点：车企调整战略 最新技术未必非得应用于顶级车型

路透底特律1月11日（记者 Edward Taylor） - 科技迅猛发展正在颠覆豪华车市场的传统规则，传统规则是车越大越好。

而现在梅赛德斯-奔驰等车企正在悄悄改变规则。

梅赛德斯-奔驰周一在底特律北美车展推出的E级新款中型轿车，其配置的电脑芯片、摄像头、软件以及传感器优于更大、更贵的S级车型。而过去数十年，S级车型一直采用的是奔驰最新技术。

“创新的速度非常快，必须在每次发布新车时都展示成果，”梅赛德斯-奔驰轿车集团总裁蔡澈（Dieter Zetsche）在底特律车展间隙对路透说。

这种改变反映出汽车厂商在保持产品技术优势方面面临压力，尤其是要争取年轻消费者。另一个趋势是功能最好能随着软件升级，特斯拉等车企就采用这样的策略，这种趋势可能在整个行业普及。

梅赛德斯-奔驰也计划类似的软件升级，并在硬件升级方面积极行动。该公司将新车开发耗时从18个月缩短到了10个月，这部分归功于数字化手段。比如空气动力学试验主要通过模拟软件完成，可缩短开发时间。

梅赛德斯-奔驰的母公司戴姆勒(DAIGn.DE)高管解释道，E级车拥有了第四代辅助驾驶系统，而S级车采用的是第三代技术。

有了更新的传感器和软件，新款E级车可更准确地识别街道、车辆和行人，因此对周边环境的判断能力更强，意味着在自动驾驶模式下可行驶更远距离。

这款车还采用了车辆间通讯技术，可以与前方车辆沟通信息，接收关于前方事故或车辆故障风险的警告。而当前的S级车型则不具备同样的能力。

这是由于当前发布新款E级车，恰逢计算和传感技术的进步以及监管方面的改变，而监管方面的改变是实现自动或半自动驾驶的必要条件。

梅赛德斯-奔驰打算继续尽早在新车中引入最新技术成果的战略，其他车企很可能会效仿。

“过去最先进的功能总是应用于最高端的车型，但这不再是汽车业的最佳解决方案，”市场研究公司Gartner汽车研究部门副总裁Thilo Koslowski表示，“年轻客户希望立即用上最新的功能，这将迫使汽车厂商改变产品，并将改变他们对高端的定义。”