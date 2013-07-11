电脑产业：全球个人电脑市场第二季出货量萎缩11%

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透旧金山7月10日 - 研究机构Gartner周三公布，第二季全球个人电脑(PC)出货量下降10.9%，为连续第五季下滑，PC市场因平板电脑的流行而深受打击。
在这PC业史上最长的衰落期内，第二季惠普 的市占率输给联想集团 。目前联想是全球领先的PC制造企业，市占率为16.7%。
Gartner分析师Mikako Kitagawa在新闻稿中称，“我们看到PC市场的衰落与PC用户数量萎缩直接相关，在成熟发达的市场，便宜的平板电脑取代了主要用于消费的低端PC。"
同样是在周三，研究机构国际数据公司(IDC)公布，第二季PC出货量下降11.4%，略优于预期。
“由于第二季表现接近预期，我们仍预计今年下半年将有一些改善，”分析师Jay Chou在IDC的报告中称。
Gartner表示，第二季PC制造商出货量为7,600万台，上年同期为8,530万台。(完)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。