电脑产业：全球个人电脑市场第二季出货量萎缩11%

路透旧金山7月10日 - 研究机构Gartner周三公布，第二季全球个人电脑(PC)出货量下降10.9%，为连续第五季下滑，PC市场因平板电脑的流行而深受打击。

在这PC业史上最长的衰落期内，第二季惠普 的市占率输给联想集团 。目前联想是全球领先的PC制造企业，市占率为16.7%。

Gartner分析师Mikako Kitagawa在新闻稿中称，“我们看到PC市场的衰落与PC用户数量萎缩直接相关，在成熟发达的市场，便宜的平板电脑取代了主要用于消费的低端PC。"

同样是在周三，研究机构国际数据公司(IDC)公布，第二季PC出货量下降11.4%，略优于预期。

“由于第二季表现接近预期，我们仍预计今年下半年将有一些改善，”分析师Jay Chou在IDC的报告中称。

Gartner表示，第二季PC制造商出货量为7,600万台，上年同期为8,530万台。(完)