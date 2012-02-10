分析：东西方掀起“网络冷战”？

路透伦敦2月3日电(记者 Peter Apps)---随着对电脑黑客行为、数据盗取和网络攻击的日益担忧，西方国家及其盟友在网络安全领域的合作比以往更为密切。

但在他们加深合作的同时，他们与中国和俄罗斯之间的分歧也愈发扩大。中国和俄罗斯被控应对最近多起黑客事件负责，两国对互联网未来也有着异於西方国家的看法。

上周，中国官员拒绝参加由军事和民间网络安全专家在伦敦举办的一场会议。中方对会议组织者Defence IQ表示，由於与美国尤其是与美国军方的关系“处於低潮”，中国将不出席该会。俄罗斯一名高官也在最後一刻退出，称无法按时获得英国签证，但其他与会者认为这或许只是个借口。

西方官员不满这些做法，但他们也承认，要达成关於互联网行为准则的国际协议依然遥不可及。

英国政府通信总局(GCHQ)前高级官员、伦敦皇家联合军种研究院高级研究员巴塞特(John Bassett)表示：“这很令人担忧。去年这种分歧越发明显，而对分歧的解决似乎并未成功，且可能最终会有损更广泛的关系。”

俄罗斯和中国似乎对打击数据盗取并不感兴趣，而西方国家也无意容许中俄更苛刻的互联网管制要求。

美国前外事工作人员刘易斯(Jim Lewis)，现在是华盛顿智库国际战略研究中心(Centre for Strategic and International Studies)资深研究员，他出席了与中国关於互联网问题的半官方会议。

他说：“双方在互联网的自由和未来方面有不同的政治见解。”

参与讨论的西方官员和学者表示，东西方关於互联网问题的讨论变得比其他任何问题都更为困难和复杂。

美国国务院互联网政策主管佩恩特(Christopher Painter)表示：“这将是个非常缓慢的过程。”“很明显，双方对於互联网的未来有着截然不同的看法……关於情报窃取，我不会针对中国或俄罗斯，但很明显这是我们非常严肃对待的事。”

去年11月，由英国外交大臣黑格(William Hague)在伦敦组织的网络大会本应打开达成全球共识的大门，但遗憾的是，这次会议似乎只是加剧了分歧。有人担心，今年晚些时候在布达佩斯举行的後续会议可能也会产生类似结局。

英国QinetiQ公司网络安全专家戴豪斯(Tony Dyhouse)表示：“伦敦网络大会似乎的确反映出东西方均不妥协的态度，我们能不能称之为‘网络冷战’呢？”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。