《电脑产业焦点》PC制造商向平板电脑取经,冀望重获消费者青睐

英特尔本身展示了名为"North Cape"的混和型笔记本电脑原型机,轻薄的平板萤幕以磁吸方式与超薄键盘结合.而华硕 则展示了18寸一体成形的Windows 8电脑,该机型也可以转变成运行谷歌Android系统的平板电脑.

联想和华硕近几个月来均因其产品而获得赞誉,根据Gartner数据,两公司去年个人电脑出货分别成长了14%和17%.

"我们的伙伴为Windows开发出的独到产品数量,自从Windows推出以来已几乎增长一倍.这显示出个人电脑市场有许多创新的举动,"微软Windows部门财务长Tami Reller向路透表示.

**相互指责**

实际上,萤幕可分解或旋转的混和型笔记本电脑销售量,在全球个人电脑销售中比重仍不高,消费者尚为完全采信这类笔电能带来的好处.

个人电脑制造商先前试图活化个人电脑市场的努力成效不彰.在英特尔的推动下,制造商去年初推出了一系列轻薄笔电,且采用一些在平板电脑上相当受欢迎的特点,例如固态储存.

但这些设备价格过高,通常一台电脑要超过1,000美元,因此未能协助遏止个人电脑销售下滑的趋势.

微软的Windows 8作业系统在10月推出,引进了触控的功能,但也没能像许多厂商预期般带动个人电脑销售回升.接下来就是各方相互指责,个人电脑和晶片厂商主管怪罪触控萤幕元件短缺,其他人则认为是制造商严重低估了消费者对触控设备的需求.

不论如何,整个个人电脑生态圈在2013年动起来了.今年推出的Windows笔电中有接近半数有触控萤幕.根据IDC分析师David Daoud,其中多数都是可拆解或旋转的形式.

Daoud补充道,在即将推出的Windows 8设备中,大约有四分之一是搭配键盘可当笔电使用的平板电脑,这更进一步模糊了不同设备间的界线.

但买家可能要等到下半年才会看到这些设备大量出现.

"现在最有可能的情况,就是厂商们会在返校季前准备好推出这些产品,"Daoud称.(完) (译文审校 张明钧)