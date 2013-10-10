Gartner：第三季联想PC出货量蝉联全球首位

IBM与中国万达将设立合资企业 中国企业提供云服务
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透10月9日 - 科技咨询与研究公司Gartner周三发布的数据显示，第三季度联想(0992.HK)个人电脑（PC）出货量蝉联世界第一，但其在中国市场的出货量却锐减。
根据最新数据，第三季度全球PC销量下降8.6%，证实了平板电脑流行的全球化趋势。该趋势惠及苹果(AAPL.O)和谷歌，而微软(MSFT.O)、英特尔(INTC.O)等传统PC企业却很受冲击。
Gartner称，尽管第三季度为通常可提振PC销售的“返校”季，但当季全球PC出货量总计为8,030万台，是2008年以来的最低水平。
该公司称，欧洲、中东及非洲的PC销量降幅最大，为13.7%；亚太地区销量下降11.2%。美国PC销量增长3.5%，得益于填补低库存及配置英特尔新款芯片的机型受欢迎。
“消费者日常内容消费从PC转向平板电脑，继续拉低成熟和新兴市场的PC安装基数，”Gartner首席分析师Mikako Kitagawa说。“价格低廉的安卓平板电脑日益增多，吸引了新兴市场首次购买电脑的消费者，同时也充当了成熟市场补充性设备的角色。”
美欧市场销售强劲，抵消了亚洲市场销售下降的影响，令联想在PC企业中保持领先地位。
第三季，联想PC出货量同比增长2.8%，全球市场份额为17.6%。
昔日排名第一的惠普出货量增长1.5%，全球市占率为17.1%。这是自2012年第一季度以来，惠普PC出货量首次实现增长。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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