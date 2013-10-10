Gartner：第三季联想PC出货量蝉联全球首位

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月9日 - 科技咨询与研究公司Gartner周三发布的数据显示，第三季度联想 个人电脑（PC）出货量蝉联世界第一，但其在中国市场的出货量却锐减。
根据最新数据，第三季度全球PC销量下降8.6%，证实了平板电脑流行的全球化趋势。该趋势惠及苹果 和谷歌，而微软 、英特尔 等传统PC企业却很受冲击。
Gartner称，尽管第三季度为通常可提振PC销售的“返校”季，但当季全球PC出货量总计为8,030万台，是2008年以来的最低水平。
该公司称，欧洲、中东及非洲的PC销量降幅最大，为13.7%；亚太地区销量下降11.2%。美国PC销量增长3.5%，得益于填补低库存及配置英特尔新款芯片的机型受欢迎。
“消费者日常内容消费从PC转向平板电脑，继续拉低成熟和新兴市场的PC安装基数，”Gartner首席分析师Mikako Kitagawa说。“价格低廉的安卓平板电脑日益增多，吸引了新兴市场首次购买电脑的消费者，同时也充当了成熟市场补充性设备的角色。”
美欧市场销售强劲，抵消了亚洲市场销售下降的影响，令联想在PC企业中保持领先地位。
第三季，联想PC出货量同比增长2.8%，全球市场份额为17.6%。
昔日排名第一的惠普出货量增长1.5%，全球市占率为17.1%。这是自2012年第一季度以来，惠普PC出货量首次实现增长。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。