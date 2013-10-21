年轻人称科技或导致人性丧失--调查

路透纽约10月17日 - 据周四发布的一项调查，千禧世代即1980-2000年出生的人，虽然是在智能手机和iPad的陪伴下长大的，但其中许多人认为科技可能造成人性丧失。

由英特尔委托进行的此项调查，涵盖八个国家1.2万名18岁以上的成年人。调查发现，18-24岁的年轻人希望科技更加个性化，了解个人的习惯。年龄稍长的女性以及新兴国家的受访者，则最热衷于科技在他们生活里发挥的作用。

人类学家、英特尔实验室研究负责人贝尔（Genevieve Bell）称，调查结果可能显示年轻人对科技的抵制态度，但实际上可能并非如此简单。

“换个方法解读（调查），可能发现千禧世代希望科技能为他们做得更多，”她在声明中称。

调查中，几乎90%的受访年轻人称科技创新让生活变得更轻松，但有60%的年轻人认为人们过于依赖科技，可能会导致人性丧失。

45岁以上、以及生活在巴西和印度等新兴经济体的女性，更热衷于科技对她们生活的影响。

在中国，逾70%的受访女性称科技未被充分利用。

贝尔说：“当科技能解决问题、帮助我们安排自己和家庭的生活，帮助我们节省时间和调整时间时，女性往往会非常热衷于科技。”

调查显示，意大利人和日本人对科技的抵触程度最强烈。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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