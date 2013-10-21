重发-年轻人称科技或导致人性丧失--调查

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(重发以明确本文由路透中文网编译提供)
路透纽约10月17日 - 据周四发布的一项调查，千禧世代即1980-2000年出生的人，虽然是在智能手机和iPad的陪伴下长大的，但其中许多人认为科技可能造成人性丧失。
由英特尔委托进行的此项调查，涵盖八个国家1.2万名18岁以上的成年人。调查发现，18-24岁的年轻人希望科技更加个性化，了解个人的习惯。年龄稍长的女性以及新兴国家的受访者，则最热衷于科技在他们生活里发挥的作用。
人类学家、英特尔实验室研究负责人贝尔（Genevieve Bell）称，调查结果可能显示年轻人对科技的抵制态度，但实际上可能并非如此简单。
“换个方法解读（调查），可能发现千禧世代希望科技能为他们做得更多，”她在声明中称。
调查中，几乎90%的受访年轻人称科技创新让生活变得更轻松，但有60%的年轻人认为人们过于依赖科技，可能会导致人性丧失。
45岁以上、以及生活在巴西和印度等新兴经济体的女性，更热衷于科技对她们生活的影响。
在中国，逾70%的受访女性称科技未被充分利用。
贝尔说：“当科技能解决问题、帮助我们安排自己和家庭的生活，帮助我们节省时间和调整时间时，女性往往会非常热衷于科技。”
调查显示，意大利人和日本人对科技的抵触程度最强烈。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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