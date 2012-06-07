民调：宁可没手机也不能没有电脑和性生活

路透纽约6月6日电(记者 Chris Michaud)---一项全球最新调查显示，如果可以选择，世界上多数人会放弃手机，而不能没有电脑，他们宁愿没有社交网络，也不能没电视看。

独立市场研究公司益普索对全球25个国家的19,271名成人进行了调查，结果显示，历史越久、越传统的技术和娱乐手段越受欢迎。

三分之二的受访者表示，如果必须在计算机和手机之间二选一，他们会选择前者，放弃後者；58%的受访者会选择放弃社交网络，而非电视。

性生活更加是受访者所看重的。有近80%的受访者表示，他们宁愿过没有手机的日子，也不能没有性生活。

益普索研究主管Keren Gottfried表示：“当人们被迫在两个重要事物中作出选择时，起关键作用的是事物的价值和优先顺序。”

该民调还揭示出不同性别和年龄段巨大的选择差异：相比男性和年龄在35岁以上的人，女性和年龄不到35岁的人更不愿放弃手机。

有近40%的女性表示，他们会选择放弃电脑，而只有逾31%的男性愿这麽做，有超过40%的年轻人愿意放弃电脑，选择手机。

Gottfried说：“年轻人使用社交网络的频率相对高很多。”

调查还发现不同国家也有类似差异。加拿大有80%的受访者会选择电脑而放弃手机，而沙特只有49%的受访者给出同样选择。南非的结果也是一分为二，有52%的受访者会选择电脑并放弃手机。

相比社交网络，英国和法国人更愿意选择电视，而中国和土耳其最不可能做出这种选择。

如果要在放弃性生活和手机中选一个，Gottfried指出，调查结果很有趣，因其似乎延续了关於性激进和性保守的文化成见。拉美人最不可能放弃性生活而选择手机，而亚太地区的人最可能。

该民调的误差幅度为正负3.1-4.5个百分点。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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