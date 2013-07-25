博客：大型科技业者如何避税？

撰稿 Tom Bergin

大型企业丝毫不退让。2013年1月，一个代表多家世界级大型企业的游说团体致函起草跨国企业税务法规的机构。这封信函的焦点在于一份罕为人知文件的小幅度修改，但这个改变大到足以让美国工业巨擘--通用电气全球税务政策主管Will Morris忧心忡忡。

Morris以游说团体工商顾问委员会(Business and Industry Advisory Committee)主席的身分书写这份信函，收件人为经济合作暨发展组织(OECD)下属的税务政策中心(Center for Tax Policy)主管Pascal Saint-Amans。信函中表达对最新税务协定内容变更的关切。Morris信中写到，该游说团体对该提案“感到忧心”，但一直未获重视，当中“感到忧心”的字眼前后出现了13次。OECD网页上的各项投书内容显示，游说团体对这些疑虑表示关切的时间已超过一年，其中尤以代表高科技业者的游说团体为最。

这样的忧心其来有自。路透对于十多个国家所提出的数百件企业申诉加以检视，提议中的法规修改，对于美国多数大型科技业用于避税的税务结构带来威胁，这样的避税结构每年省税规模数以10亿美元计；如今这些法规修改正在进行更为深入的探讨。诚如Morris在信函中所说的，这些法规修改提案“可能会从根本上改变”跨国企业的课税基础。

OECD正在应付全球经济中最难解决的问题之一。各国税法已经不合时宜，且未能跟上跨国企业的脚步，他们虽在各个不同市场中运营，但总部却设在税负最低的管辖地。上周20国集团(G20)支持一项由OECD起草的行动计划，提出一些办法让企业缴税，而OECD所发布的准则多数西方国家都会加以遵守。

一个引发关切的重点在于当前法律所规定的课税地(tax residence)，也就是常设机构(permanent establishment)规定，该规定让谷歌(GOOG.O)等企业可以将常设机构设立在如爱尔兰等低税负国家，但是在法国等税率较高国家创造业务收入。

目前这个制度的原则是，企业不是在业务所在地缴税，而是在与客户完成业务交易所在地课税。将公司的常设机构设立在爱尔兰等低税负国家，并在当地签订合约，这家公司就能够将主要市场赚取的营收移至税率较低国家，以较低税率缴税。

OECD称这个策略“刻意回避常设机构法定地位”，并称希望能够修改规定好让国际税务制度能够更贴近经济现实情况。OECD试图修改指导原则，好让企业在各个有业务的国家能够收到相应份额的税。

在7月初的会议上，英国财政部企业暨国际税务部门主管向专业税务人士表示，难以对现有法规所引发的结果进行抗辩。

他表示，“各集团可以把获利与经济活动脱钩，这样是不对的，他们利用经济活动赚取的获利成就自我，之后将这些获利转移至税务天堂，让他们仅需缴付少许税额，甚至完全不用缴税。”

但通用电气的Morris向路透表示，当前规定“在多数情况下”运作良好，若要修改必须审慎以对。

他在一份电子邮件中表示，“这个明确的规定至今已促进跨境贸易及投资，我们对于大规模修改该规定感到忧心。”通用电气拒绝说明其是否运用这样的策略，而该公司十多家欧洲子公司的帐务显示，其课税地多设定在主要的市场，因此并没有仰赖Morris帮忙扞卫的省税税务结构。

但许多企业的确这么做，特别是可以轻松跨境运营的科技业。路透研究美国市值前50大的软件、网路及电脑硬体企业的帐务，发现当中有74%运用有利于避税的常设机构架构。

在37家运用这类架构的业者当中，回应本文置评要求的业者表示，他们遵循所有经营业务国家的税务规定，部分业者表示，其安排主要是为了要提升客户服务效益，而非出自于税务考量。

英国特许公认会计师公会(ACCA)会长Chas Roy-Chowdhury表示，经理人须向投资人负责，运用选择常设机构所在地等合法手段来节省税务支出。

“营业税是企业的另一项成本，”他表示。“税负支出增加可能意味着员工薪资下滑、消费者得承受更高价格、以及投资人收到的养老金分红减少。”税务管理是竞争的一部分。

**如何认定营收发生地**

原则上，各国有权对在其领地上发生的任何经济活动课税。但要实现这点，企业必须在一国境内设立税务目的常驻单位。一家公司是否须在一国境内课税，决定性因素在于该公司是否在该国境内创造营收。

那该在何时认列营收呢？根据法律规定，在交易完成协商并达成双方合意之后才能认列营收，若以法律本质来看就是签订合约。这也是OECD部份成员国希望检讨的部分。

然而部份企业希望现有制度能够法制化。工商顾问委员会1月的信函中建议草案条款加入OECD最新文件“OECD模型税务惯例评论”(Commentary on the OECD Model Tax Convention)之中。这些条款允许企业可以继续在低税负国家签订合约，以避免在较高税负市场缴税，尽管实际交易是在这些较高税负市场完成。

OECD税务条约单位主管Jacques Sasseville表示，“他们试图要我们厘清现有的运作方式是可行的，这我们能够理解，但我们不打算这么做。”

美国国际工商理事会(USCIB)等企业团体表示，修改常设机构规定会造成不确定性。这可能引发与税务机构的额外纠纷。企业获利被课税不止一次的风险将冲击贸易。USCIB是美国主要的国际税务游说团体。

但一些欧美官员称，路透的分析显示了为何OECD需重新审视其关于课税地的指导规定。

路透发现，2012年对使用这种结构的大型科技公司非美国获利的平均征税税率为6.8%，不到其主要市场税率的三分之一，且低于爱尔兰的基础税率12.5%。爱尔兰是西欧税率最低的国家。

“人们应该会感到意外，”欧盟的税务与海关事务总署主管Philip Kermode称。他说企业能够在一些国家做生意而不在那里纳税，是OECD必须尽力解决的真正问题。

“一些企业觉得不应该对此进行检视，这种想法很荒谬。”

**大型科技企业**

路透分析发现，在常设机构的讨论中，美国企业受到很大关注。美国有严苛规定劝阻企业不在国内使用这种结构，但很多公司会在海外这么做。

美国50家最大型科技公司及其子公司的账户显示，只有13家公司在创造收入的主要市场对大部分收入做了纳税申报。其余公司则是利用机制将部分或全部营收转移至税率较低的国家。

在市值排名前20的美国软件公司中，包括微软、Adobe和Citrix等16家公司的账户显示，他们在主要的欧洲市场不为主要业务申报，却在人口较少、公司税率较低的爱尔兰、瑞士和荷兰等地报告其软件营收。

微软对路透表示，设立爱尔兰业务“主要是因应客户需求以加大出货量”，并称该公司缴纳了所有应缴的税款。Adobe称，公司“在做生意的国家缴纳了合法数额的税款。”

Citrix在2012年年报中称，其实际税率低于基础美国联邦法定税率，“主要是因为国外业务产生的收入所支付的税率偏低，这部分税款主要是在瑞士缴纳。”

一名发言人表示：“Citrix完全遵守所有税法和规章制度。我们配合相关税务机构以确保我们继续这么做。”

美国电脑硬件制造商和互联网公司都采用类似结构。在20家规模最大的硬件公司和10家最大型网路服务企业中，戴尔等至少13家硬件公司以及谷歌、Expedia和雅虎等八家互联网公司，都是通过确保不在主要市场设立常设机构，来降低它们的欧洲税负。企业只要愿意，想在多少市场设常设机构都可。

以戴尔为例，该公司在欧洲各地的子公司雇用销售和其他员工，但管理销售的却是一家在爱尔兰注册的无限责任公司。也就是说这家公司不必公开财务，因此不太可能看到它是否有缴税。戴尔不愿对此置评。

谷歌表示，有多种原因促使其选择爱尔兰作为欧洲、中东和非洲总部，包括物流条件令人满意、人员教育程度高，以及税负低。Expedia提交的文件及其网站显示，该公司在德国等国家的子公司为瑞士的一家关联企业提供服务，而由这家关联公司来与那些希望透过其网站进行销售的酒店或其它公司进行业务活动。该公司拒绝评论。

有些公司将现金从主要市场转移到到爱尔兰、卢森堡和荷兰的销售部门，然后将这些未纳税的收入转往百慕达和开曼群岛等不课征企业所得税的国家。微软和谷歌就采用这个作法。

苹果公司是利用在爱尔兰注册的公司，但表示这些公司不是任何地方的纳税居民。这种自相矛盾的机制5月时在美国参议院一个委员会上披露出来，被称为“避税的圣杯”。苹果拒绝评论，但执行长库克5月时表示，苹果应缴的税都缴付了，公司并不依靠任何税务花招。

另外则有些案例则是根本不清楚钱哪儿去了，或者到底付的是什么税，因为公司利用那些不需公布财务的机构。爱尔兰的无限公司只是其中之一。

**Adobe的“最低合法赋税”**

若仔细查看有公布帐目的公司，就可较深入了解集中式常设机构安排运作的方式。让我们看看全球最大的软件集团之一Adobe Systems。

Adobe营销的是可创建丰富图像内容的产品，譬如‘.pdf’格式的文件。Adobe的主要研发中心在美国，加拿大、德国、日本和印度有大型研发机构，但公司在都柏林市郊的企业园区还有一间办公地点。

Adobe称，这间办公地点规模太小，还不够格纳入每年提交文件中必须披露的拥有或租赁“主要资产”。在这个办公室中容纳了Adobe Software Trading和Adobe Systems Software两个下属公司。

根据爱尔兰公司文件，Adobe在都柏林雇用120名员工，约占其全球人力的1%；三人从事软件研发。

然Adobe在爱尔兰运营产生的收入，近几年却占其非美国收入的80%，据可获得的最新帐目，在2010年和2011年每年逾5亿美元。

Adobe这部分的获利只在爱尔兰缴了约300万美元的营业税，因为多数获利都来自于旗下一家爱尔兰注册公司Adobe Software Trading Co Ltd，然而这家公司的帐务却又“不适用爱尔兰公司法”。

Adobe不愿对任何税务上的细节问题做出回应，但补充称“寻求依法支付最少的税”。该公司称已在各运营国家支付“依法规定的税金”，同时相信“税务制度是公平的”。

Adobe全球各地的分支的确在各地都有税务登记，但登记项目并非软件销售商。反之他们以“服务供应商”的名目登记，且隶属于都柏林的第二个子公司Adobe Systems Software。

这样的安排，也就是在主要市场的业务仅以后勤功能的部分认列获利，是所谓的“服务常设机构”模式。这是1980年代兴起的众多业务模式之一，在1990年代随着电子商务的兴起而广为采用。

递交监管机构的文件显示，Adobe过去三年成功地将海外获利平均税率压在7%以下，远低于其主要市场的税率。

爱尔兰税务当局拒绝置评。

**美国支持**

和美国税务当局一样，欧洲的税务机构也可以不去理会旨在避税的常设机构机制。但是法国、挪威及西班牙税务机构试图行使其权力却在法院败下阵来。多位专家表示，民法的规定让法官于不愿推翻销售交易等合约协议。

这也就是各国政府要求OECD变更指导原则的原因，而这些指导原则将形成未来税法的基础。若修改这些规定，各国政府希望有更多公司将被迫在各国设立认列当地营收的常设机构，而非只是敲定合约的处所。

一名参与OECD修改指导原则的高阶美国财政部官员表示，华府了解这些疑虑，深知这样的结构可能有助于美国企业蒙过其他国家政府，而无需在有经营事业的各国都成立常设机构。该名官员向路透表示，“对此我们表示支持，因为可能...该有更多的常设机构。”

时间拉回到1月，当时在讨论相关文件时，据传OECD成员国对于是否支持修改意见分歧。部分官员及法律专家不确定是否能够提一个在法律上行得通的认列营收时点的定义。

OECD表示，其可能还要再花上两年时间才能够提出新的方案。但是OECD的Saint-Amans指出，各企业已经私下向他表示，他们知道即将有所变革。