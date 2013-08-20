美国竞选总统传言主角克鲁兹公布出生证明

路透达拉斯8月19日（记者 Marice Richter） - 《达拉斯晨报》周一报道称，美国参议员克鲁兹公布了他的出生证明，显示他出生于加拿大，母亲是美国人。克鲁兹是德克萨斯州共和党议员，近期的旅行引发他可能在2016年竞选总统的猜测。

克鲁兹随后发表声明称，愿意放弃加拿大公民身份，“只做美国人”。

《达拉斯晨报》在其网站上公布了克鲁兹出生证明的照片，该报称照片来自克鲁兹。

美国宪法规定，只有出生时即为美国公民的人才有资格成为美国总统。一些人将其解读为出生在美国，也有人解读为包括出生在国外但父母是美国人的人。

克鲁兹的出生证明显示，他现年42岁，出生于加拿大卡尔加里，当时他的父亲在当地的能源行业工作。他的父亲出生于古巴，他的母亲出生于美国。

克鲁兹近期数次前往爱荷华州，该州为总统初选重地。克鲁兹是一名保守派，去年被选为美国参议员。他非常受茶党活动人士的欢迎。

《达拉斯晨报》援引加拿大法律专家称，克鲁兹理论上拥有美国和加拿大双重国籍，必须放弃加拿大国籍才能成为美国总统。

克鲁兹最初通过发言人表示，觉得自己不拥有双重国籍。他随后发布声明称，如果他是加拿大公民的报道被证明是正确的，“那么我肯定会放弃加拿大公民身份”。

“因为我在出生时即是美国公民，因为我在4岁时就离开了卡尔加里，自此以后我一直都生活在美国，还有我从没有采取积极行动来声称是加拿大公民，我想事情就是这样，”他说道。

“不是对加拿大有什么反感，但我在出生时即是美国人，作为一名美国参议员，我觉得我应该只能是美国人。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。