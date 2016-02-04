长和承诺3与O2英国合并后 未来五年将投资50亿英镑且不加价

路透香港2月4日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--长江和记实业集团(0001.HK)周四表示，就集团建议收购英国电讯商O2英国并与旗下3英国合并作出承诺，包括在未来五年，＂3+O2＂将在英国的电讯业务投资50亿英镑，且在合并后五年内绝不提高语音、短讯或数据传输价格。

此外3+O2将透过出让网络容量中小部分共享权益，令其他英国电讯市场认真的竞争对手，可以在公平竞争的环境下提供服务。

长和联席董事总经理兼3英国主席霍建宁今天致函英国报章，回应英国电讯管理局新任行政总裁Sharon White稍早在英国金融时报撰文指，要求促布鲁塞尔阻止O2和3英国的合并计划，担心合并将使英国用户的手机账单激增，可能还会打击与其竞争的实体零售商，扰乱现有的网络安排。

霍建宁对Sharon White觉得有迫切需要，在未经向集团谘询及聆听就其关注地方作回应前，公开发表她对3英国建议收购O2的结论感到不解。

＂我谨在此明言：3（市场上最小的营运商）与O2的结合，使我们能足以抗衡英国电讯（BT）(BT.L)这头巨兽及市场巨擘沃达丰（Vodafone）(VOD.L)，亦令我们可以保证，从现在开始未来五年，客户会付出更少、但可获得到更多流动电讯服务。＂霍建宁表示。

长和并作出三项承诺：１）合并后的五年内，3+O2英国绝不会提高语音、短讯或数据传输价格一分一亳。所有由合并业务所获取的成本效益均会回馈客户，客户账单定会相应下调。２）未来五年，3＋O2将在英国的电讯业务投资50亿英镑，比两家公司原定各自投资的总和多最少两成以上。３）3＋O2将透过出让网络容量中小部分共享权益，令其他英国电讯市场认真的竞争对手，可以在公平竞争的环境下提供服务。

霍建宁强调，上述几点并非期望，而是＂实实在在的承诺＂。未来数周，上述承诺将会成为3英国向欧盟竞争当局陈述的重点。

长和在集团重组前由和记黄埔于去年3月宣布以包括现金92.5亿英镑及最高共10亿英镑的递延利润分成，向西班牙电讯Telefónica(TEF.MC)收购O2英国的全部已发行股本，预期交易将于2016年完成，届时将与3英国合并成为英国最大的流动电讯营运商。[nL3S0WR1DP]

该合并建议将于稍后接受欧盟委员会(European Commission)的审查。（完）