联想集团第三财季净利胜预期 惟增速创四个季度新低（更新版）

球第二大个人电脑(PC)生产商--中国联想集团有限公司第三财季净利同比升54%，胜市场预期；但受累于全球PC市场需求疲弱和泰国洪灾引起的电脑元件短缺，其增速亦创下四个季度以来的新低。

(新增CEO评论,更新早盘股价表现)

* 联想第三财季净利同比升54%,胜市场预期

* 硬盘驱动器供应短缺或对第四财季有负面影响

* 手机和平板电脑增长强劲

* 对未来增长谨慎乐观

记者 黄运涛/李千仪

路透北京2月9日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--中国联想集团有限公司(0992.HK)第三财季净利同比升54%,胜市场预期;但受累于全球PC市场需求疲弱和泰国洪灾引起的电脑元件短缺,其增速亦创下四个季度以来的新低.

公司展望称,泰国水灾及全球硬盘驱动器供应短缺,或对本财年第四季PC供应造成影响;而经济复苏不明,西欧债务危机、硬盘驱动器供应短缺及成本上升等亦将为PC行业带来挑战,但对未来仍谨慎乐观.

"我们对联想未来的增长持谨慎乐观态度,我们的目标是仍然增速高於行业平均水平."联想集团董事局主席兼首席执行官(CEO)杨元庆在财报公布後的电话会议上称,并表示仍将把传统的PC业务作为其核心业务.

联想援引行业数据称,其在全球个人电脑市场的占有率同比上升3.7个百分点,至14.0%.联想去年首次超越戴尔DELL.O,成为仅次于惠普(HPQ.N)的全球第二大PC生产厂商.公司并表示,中国PC市场在本财年过往三个季度持续增长,并继续高於全球个人电脑市场的增长,主要由新兴城市相对强劲的需求所带动.

"整个PC市场的增长并不令人兴奋,但我们喜欢联想的原因在於:它有持续提升市场份额的能力."CIMB驻新加坡的分析师黄毅雄对路透表示.

联想集团周四公告称,公司於10-12月的本财年第三季度,录得净利1.53亿美元,同比增长54%,优於汤森路透I/B/E/S综合分析师预测的1.3亿美元;每股盈利0.015美元.

公告并称,由於硬盘驱动器供应短缺导致成本上升使毛利率按季下跌,该公司已采取即时行动减低硬盘驱动器供应短缺的影响,包括由联想高级管理层团队与主要硬盘驱动器供应商直接沟通,并将硬盘驱动器分配给高利润率产品.

中国目前为全球最大个人电脑市场,并为联想贡献了42%的销售额.期内,联想在中国PC市场份额上升至35.3%的历史新高.

"联想在快速发展的中国四-六级城市获得了可观的市场份额,这加强了该公司在中国PC市场的领先地位."巴克莱资本分析师在本周一份研究报告中称.而在业绩公布後,巴克莱资本重申对联想的"增持"评级,目标股价6.9港元.

周四早盘联想股价逆势上涨1.76%,至6.24港元;大盘恒生指数.HSI则下跌0.51%

**投资移动设备以拓展增长空间**

个人电脑销售萎靡不振,而平板电脑和智能手机等PC以外的设备抢下消费者对於PC的支出.联想亦将触角伸向时下热门的智能手机和平板电脑市场.

继"乐Phone"智慧手机和LePad平板电脑之後,联想还推出了一系列新型移动设备,包括针对零售客户的IdeaPad和商业客户的ThinkPad等.

联想称,正透过"移动互联和数字家庭"部门扩大移动互联网的业务覆盖,移动手机业务(包括传统手机及智能手机)的销量於本季度达到历史新高.

杨元庆称,联想在上一季度手机销量突破650万部,其中近半数为智能手机,而12月份智能手机在中国的市场份额首次突破两位数.

联想的平板电脑业务也获得强劲增长,出货量相对上季度上升一倍以上,至40万部.在中国平板电脑市场排名第二.

"我们在传统个人电脑之外,已经为新一轮发展奠定了良好的基础."杨元庆称.

联想移动互联和数字家庭业务的销售额主要来自中国手机销售,期内同比上升159%至5.65亿美元,其在中国智能手机和传统手机的市占率分别升至7.5%和7.4%.

"对平板电脑来说,全球范围内还没有苹果公司的劲敌;但在中国,联想的品牌仍非常强."黄毅雄指出.

摩根士丹利在一份报告中评论称,联想是除苹果公司(AAPL.O)以外的PC厂商中,唯一在智能手机市场上取得明显成绩的公司,预计联想将在2012年卖出至少800万部智能手机.

不过,联想手机出货量仍远落後于苹果、三星电子和中国的华为[HWT.UL]、中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)等竞争对手.

在截止去年12月的季度,联想股价下跌2.1%,逊於大盘恒生指数.HSI4.8%的涨幅.(完)

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--审校 张喜良/曾祥进

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