焦点：电脑及电信业界限日渐模糊 将引发更多并购活动

图为北京一家手机商店，放置在带有中国移动公司标识的支架上的苹果iPhone 5C手机。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透巴塞罗那3月6日 - 随着软件和云计算开始改变从美国电话电报公司(AT&T)到中国移动等电信等运营商的网络管理方式，电信设备生产商与硅谷电脑巨擘走上了相互冲突的道路。

目前处于早期阶段的这种改变，依赖更廉价的电脑以及可以使网络更灵活高效的强大软件。

由于网络转向采用相对标准的硬件，此前地位稳固的电信设备厂商必须与思科(CSCO.O)、惠普(HPQ.N)及VMware (VMW.N)，以及一众初创企业更努力地争夺订单。

虽然更加依赖软件来管理网络的趋势有朝一日可能提高电信设备生产商的利润率，但这也将迫使他们寻找新的收入来源。他们必须学习新的技能，比如更多地充当顾问的角色，或者在传统的电信运营商客户之外寻找业务。

这些变化简化了网络管理方式，正在模糊电信和电脑行业的界限，为一波并购潮的到来奠定了基础。

在本周召开的年度世界移动通信大会上，众多的合作协议及产品发布，从中可以明显看出竞争正在酝酿。

一些电信设备厂商谈到与资讯科技(IT)业者的竞争时放出狠话。目前电信运营商更多地采用云计算技术，即透过中央服务器远距离管理软件网路及存储数据。

诺基亚首席执行官苏立(Rajeev Suri)在巴塞罗纳记者会上表示，“事实上我们认为，向云计算转变的趋势对我们的威胁较小，而对IT业者的威胁则较大，我们更可能介入他们的市场。”

全球第三大移动设备生产商诺基亚认为，其在无线射频、导航地图系统方面的优势，以及所拥有的大量专利技术，是互联网业者无法轻易复制的。

**主要收入来源**

西班牙电信(Telefonica)(TEF.MC)本周引发市场骚动，它给予电脑厂商惠普(HPQ.N)一个大型合约，由惠普来改造其网路运营方式，使其更有弹性且更加便宜。

“我们见到的是两个产业正在向一起靠拢，”西班牙电信高层主管Ian Miller表示。“正在相互进入对方的领地。”

另一方面，从搭建电脑网络起家的思科(CSCO.O)，宣布与欧洲的电信业者签订了一些规模较小的合约，提供基于云计算的网路服务及小型基地台(small cell)天线，以改善电话忙线地区的行动电话和数据覆盖。

这类合约曾经是通信网络设备制造商的主要收入来源，如爱立信、诺基亚、法国阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) ALU.NALU.PA以及后来兴起的中国同行华为。

为还以颜色，全球最大移动通讯设备制造商爱立信与电脑芯片巨头英特尔(Intel)联起手来，建造高端数据中心，以帮助通讯行业与互联网集团谷歌(Google)(GOOG.O)、亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)等相抗衡。

**瓜分馅饼**

爱立信和诺基亚等公司可能需要收购新兴小企业来获得软件技术，但他们也需要与财力雄厚的科技企业对手争夺目标。未来几年，较大规模整合可能会给其中一方带来支持，也将有利于混合型业态的发展。

第一阶段已经开始：爱立信2014年收购了五家云技术和软件新兴企业，VMware在2012年斥资12.6亿美元收购Nicira，思科过去三年也在通信行业展开了大约12次小型并购。

阿尔卡特-朗讯的贝尔实验室总裁承认，与软件商和科技企业的竞争越来越激烈，但表示通信网络企业也在提高技术。

“目前还不清楚是整个馅饼会变大，还是说我们要与新来者争夺跟以前差不多大小的馅饼，”他称。(完)

(编译 于春红/戴素萍/王丽鑫；审校 张涛/王颖)

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