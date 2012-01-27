版本:
中国
美国大选专题 | 2012年 1月 27日 星期五 13:01 BJT

去年第四季全球手机出货量同比增11%--研究机构

路透首尔1月27日电---研究公司Strategy Analytics周五表示,第四季全球手机出货量较上年同期增长11%,苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)市场份额扩大,诺基亚NOK1V.HE则萎缩.

数据显示,诺基亚第四季占有25.5%的市场份额,低於上年同期的30.9%,苹果份额翻一番至8.3%,三星市场份额则微升至21.3%.

报告称,三星第四季手机销量9,500万部.

Strategy Analytics还称,2011年全球手机出货量达到16亿部.(完)

--编译 李爽; 审校 王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 美国大选专题

热门文章

编辑推荐

文章推荐