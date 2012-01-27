去年第四季全球手机出货量同比增11%--研究机构

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透首尔1月27日电---研究公司Strategy Analytics周五表示,第四季全球手机出货量较上年同期增长11%,苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)市场份额扩大,诺基亚NOK1V.HE则萎缩.
数据显示,诺基亚第四季占有25.5%的市场份额,低於上年同期的30.9%,苹果份额翻一番至8.3%,三星市场份额则微升至21.3%.
报告称,三星第四季手机销量9,500万部.
Strategy Analytics还称,2011年全球手机出货量达到16亿部.(完)
--编译 李爽; 审校 王洋
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