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中国财经 | 2014年 3月 4日 星期二 07:27 BJT

手机业者要求中国监管机构为微软收购诺基亚手机业务设限--彭博

路透3月3日 -彭博周一报导称，谷歌(GOOG.O)和三星电子(005930.KS)已经要求中国监管机构保证，微软(MSFT.O)收购诺基亚NOK1V.HE手机业务的计划不会导致诺基亚专利授权费用上涨。

报导引述两名熟悉情况的政府官员的话称，中国手机厂商华为与中兴(000063.SZ)也对微软在智能手机市场的影响力增强表示担心。

政府官员表示，这几家公司要求监管当局为该交易设定条件。

官员对彭博称，中国商务部正在进行反垄断审查，可能批准此项交易。欧盟反垄断机构已于12月无条件批准了该交易。

三星和谷歌没有回应路透的置评要求。诺基亚拒绝发表评论。(完)

(编译 徐文焰; 审校 李春喜)

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