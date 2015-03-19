中国移动连续第二年净利倒退 今年资本开支将调降（更新版）

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
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路透香港3月19日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)(CHL.N)周四公布的去年业绩减少一成，为连续两年倒退，受累＂营改增＂政策因素及4G网络建设投入增加。公司今年资本开支虽较去年减6.5%，但仍高达近2,000亿元人民币，其中在4G建网方面的投放将降一成。
中移动公布业绩后，午盘股价转跌，最多曾下挫3.5%，跌穿每股100港元水平。香港时间15:31跌3%，大盘恒生指数.HSI升1.3%。
截至去年底止年度，中移动的净利为1,093亿元人民币，比2013年度的1,217亿元减少10.2%，与汤森路透SmartEstimate综合分析师平均预测的1,086亿元大致相符。
近年中移动在4G网络方面作出大量投入，以助公司向数据服务方面转型，但这亦拖累公司盈利表现。
该公司2013年度净利录得自1999年以来首次下跌，按年下滑5.9%，2014年的跌幅扩大至10.2%。
根据路透计算，中移动去年第四季度净利为267亿元，较上年度同期的302亿元低11.6%。
中移动表示，公司去年加快战略转型，全力推进4G发展，推动公司从语音经营为主向流量经营为主的转变，促进了面向移动互联网时代的转型升级，保持了总体业绩平稳发展的良好态势。
公司在其业绩演示材料中指出，2015年的资本开支计划为1,997亿元，去年为2,135亿元。其中今年的4G网络投资为722亿，比去年806亿元减少10.4%。
受＂营改增＂实施和网间结算标准调整影响，中移动去年的通信服务收入同比跌1.5%。每月每户平均收入（ARPU）为61元人民币，比2013年的67元下跌9%。但数据业务增势良好，收入达2,531亿元，按年增22.3%，占通信服务收入比重上升至43.5%。其中无线上网业务收入达到1,539亿元，比上年增长42.2%。
截至去年底，中移动的4G客户超过9,000万，较第三季的4,095万大增1.2倍，显示2G和3G客户加速向4G转移。4G客户DOU（平均每月每户数据流量）达到780M。
此外，去年中移动的终端补贴下降28.5%，终端等产品销售收入为596亿元，同比增51.5%，因终端销售市场化。
中移动建议派末期息每股1.38港元，全年派每股2.92港元，派息率为43%，公司表示计划今年维持此派息比率。 （完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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