独家：私募股权基金欲购Telecity 交易规模或达34亿美元--消息

路透伦敦2月10日 - 熟悉情况的消息人士表示，英国数据中心提供商Telecity TCY.L目前已成为几家私募股权基金的关注焦点；自该公司执行长10月离职后，外界对这家公司的收购兴趣越加浓厚。Telecity是英股富时250指数的成分股。

消息人士告诉路透， Telecity市值为17.3亿英镑(合26.4亿美元)，若被收购，估值至少溢价25%，至22亿英镑(合33.6亿美元)；该公司将于周三公布年报。

两位消息人士称，自从Telecity执行长Michael Tobin突然辞职后，该公司就一直与高盛(GS.N)就“战略评估”进行合作；其执行长的离职引发欧美私募股权基金业的收购兴趣。由于收购一事仍在保密阶段，消息人士要求匿名。

Telecity一位发言人拒绝发表评论，另外无法立即联系到高盛的代表进行置评。

一位消息人士称，由于Telecity营收不断增加，而且有牢固的客户群，因此是有吸引力的收购目标；公司目前尚未找到执行长人选，一直由董事长John Hughes负责运行。

2014年上半年Telecity营收增长9.3%至1.74亿英镑，经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增长10.7%，至8,160万英镑。

Telecity在英国、爱尔兰、法国、德国、意大利和瑞典经营数据中心，与荷兰企业Interxion (INXN.N)互为竞争对手。两位消息人士称，这两家公司被视作收购目标，数家私募股权基金可能将把Telecity当作收购Interxion的平台。

一位消息人士称，一种可能的情况是，数家美国大型收购基金联手Telecity突然辞职的前执行长Tobin，他之前领导该公司10年左右，而且拥有将该公司当作一家独立企业运营的足够能力。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)

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