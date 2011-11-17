爱立信和阿尔卡特主导LTE市场--Dell'Oro

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透11月16日电---市场调研公司Dell'Oro表示，爱立信(ERICb.ST)和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA第三季获得更多LTE无线网络技术订单，主要受益於在美国市场的优势地位。
Dell'Oro周三表示，LTE无线网络技术第三季度的合同总额达6.47亿美元，其中爱立信控制了44%的份额，阿尔卡特-朗讯的份额也增至30%。
美国Verizon Wireless(VZ.N)(VOD.L)和AT&T (T.N) 是首批大规模建设LTE网络的运营商，爱立信和阿尔卡特为这两公司提供设备。
中国华为位居第三，但市场份额远远落後，已经缩减至8%；诺基亚西门子NOKI.UL位列第四。
通讯设备供应商都在尽可能获得很多早期LTE订单，为後续交易作参考。
未来数年，通讯运营商料将投资数百亿欧元建设新的LTE网络。新网络能提供更快的数据传输，并提高网络容量。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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