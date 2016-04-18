中国联通预计首季净利同比下跌约85% 受费用上升拖累

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月18日 - 中国电讯商--中国联通(0762.HK)周一发出盈利预警，料首季净利同比大跌85%，至约4.8亿元人民币，主要受期内销售费用及其他营运成本上升等拖累。
联通的声明称，今年首季公司的移动业务扭转经营困局已初见成效，期内移动出账用户预计净增约661万户，扭转此前连续多月下降的势头；同时移动服务收入预计约为362亿元，虽然较去年同期下降约1%，但较去年第四季度增长约9%。整体服务收入预计约为608亿元，较去年同期和第四季度均有所增长。
不过，公司预期首季净利只有4.8亿元，主要因销售费用按年增约16%，以及铁塔使用费用增加及能源、物业租金等成本投入加大导致网络、营运及支撑成本预计较去年同期上升约37%。但这已较公司去年第四季度净亏损（不包括铁塔出售收益）约45.54亿元明显改善。
联通将于4月21日公布其首季度业绩及运营数据。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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