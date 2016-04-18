中国联通预计首季净利同比下跌约85% 受费用上升拖累

路透香港4月18日 - 中国电讯商--中国联通(0762.HK)周一发出盈利预警，料首季净利同比大跌85%，至约4.8亿元人民币，主要受期内销售费用及其他营运成本上升等拖累。

联通的声明称，今年首季公司的移动业务扭转经营困局已初见成效，期内移动出账用户预计净增约661万户，扭转此前连续多月下降的势头；同时移动服务收入预计约为362亿元，虽然较去年同期下降约1%，但较去年第四季度增长约9%。整体服务收入预计约为608亿元，较去年同期和第四季度均有所增长。

不过，公司预期首季净利只有4.8亿元，主要因销售费用按年增约16%，以及铁塔使用费用增加及能源、物业租金等成本投入加大导致网络、营运及支撑成本预计较去年同期上升约37%。但这已较公司去年第四季度净亏损（不包括铁塔出售收益）约45.54亿元明显改善。

联通将于4月21日公布其首季度业绩及运营数据。（完）

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