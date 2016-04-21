中国联通首季净利按季由亏转盈 得益于整体服务收入增长

习近平称中国经济已进入“新常态”
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国经济已进入“新常态”，但经济基础不变，并补充称目前主要的推动力是家庭支出。
路透香港4月21日 - 中国电讯商--中国联通(0762.HK)周四公布，今年首季按季由亏转盈，得益于整体服务收人增长。
联通于联交所的声明显示，2016年1-3月净利4.8亿元人民币，按年大跌84.8%，但较去年第四季45.54亿元亏损明显改善。
公司表示，“移动业务扭转经营困局已初见成效，期内移动出账用户净增661万户，成功扭转连续多月下降的势头，同时移动服务收入较去年第四季增长9.3%，按年则下降1.2%。”
首季收入为703.4亿元，按年下降5.3%，按季则升8%；EBITDA（除息税、折旧及摊销前盈利）199.72亿元，按年下降21.2%，按季大增50.7%。
此前其主要竞争对手中国移动(0941.HK)发布的首季业绩亦见改善，尤其是收入和EBITDA好于分析师预期，带动今天股价造好，收升3.61%。
联通周四收升1.06%，报9.55港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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