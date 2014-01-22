中国和欧洲将引领今年全球电信网络投资增长

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩/巴黎1月20日 - 随着中国和欧洲电信运营商纷纷建设高速4G移动宽带网络，掀起一波新的投资增长高潮，2014年全球电信设备开支预计将实现连续第二年增长。
市场研究公司Gartner预计，今年面向全球运营商的电信网络设备销售将增长6%至854亿美元，超过去年3%的销售增幅。除日本以外的亚洲地区预计增长7%，欧洲和北美将增长6%。
电信行业研究公司Dell'Oro的看法没那么乐观，但也预计增长3%，高于对去年增长2%的预测值。
对于爱立信 、诺基亚 和阿尔卡特-朗讯 等欧洲网络设备制造商而言，上述预测无疑是好消息。但分析师预计，他们与中国低成本竞争对手的残酷价格战不会缓解。
这些厂商前景各不相同。中国移动 4G业务的盛大推出，对本国企业华为和中兴通讯 而言更多的是福音。但中国市场对爱立信、阿尔卡特和诺基亚来说则有利有弊，销售得到提振的同时利润率却要下降，因为提振销售需要降低产品价格。
在欧洲，作为沃达丰 的设备供应商，爱立信和华为最有可能获益于投资增长。按照沃达丰实施的“Project Spring”项目，该公司到2016年3月将投资70亿英镑来提高网络速度和覆盖率。
鉴于美国主要运营商Verizon 和AT&T 的4G网络建设基本完成，今后将视需求进行扩容，分析师对这些企业今年的相关支出并不是很确定。
不过，也有许多运营商在4G业务方面正在迎头赶上，以便获得竞争能力。美国第三大运营商Sprint 计划今明两年投入80亿美元，对主要网络进行升级。在日本软银 的支持下，Sprint放弃了长期供应商爱立信，转而选择阿尔卡特、诺基亚和三星 作为供应商。
Gartner预测，今年北美运营商的移动设备支出将增长9%，超过去年的6%的增幅。但投行瑞银（UBS）预测，这些运营商的资本支出仅会增长1%；Bernstein的预测则是持平。
Gartner分析师Akshay Sharma称，Sprint的计划表明可能出现上档风险。“如果大家在网络建设上突然投入以十亿计的资金，这将会改变游戏规则，”他说。
尽管增长前景乐观，但却鲜有行业高管或投资者认为，中国厂商发起的长达十年的价格战会就此结束。爱立信的利润率已经降到不足10%，远低于2005年时的逾20%。阿尔卡特-朗讯在2006年合并后，仅在2011年实现过一次年度盈利。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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