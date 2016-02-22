多数消费者不信任营销商使用其手机私人数据--研究

路透巴塞罗那2月22日 （记者 Eric Auchard） - 在全球主要国家进行的一项研究显示，多数消费者认为他们缺乏对自己手机私人信息的控制，对用这些私人信息进行营销的企图表示质疑，且许多消费者认为这个问题正在恶化。

广告商希望为消费者定制基于位置、个人背景与交互历史的营销与服务，但这项调查的结果意味着这些广告商面临麻烦。这项调查1月访问了8,000名手机用户，周一发布了调查结果。

调查发现，75%的消费者甚至不相信知名品牌能够妥善处理他们的数据，而55%的消费者称，近几年他们的信任遭到了更多背叛。

调查由Syniverse委托进行，访问了巴西、英国、中国、法国、德国、印度、韩国和美国这八个主要市场的手机用户。Syniverse是向全球网络运营商提供移动软件的一家顶级供应商。

调查旨在了解消费者愿意与品牌分享什么信息，以及他们对因此可获什么样回报的预期。

“（营销者）假设终端用户愿意分享私人信息以换取个性化服务，”报告作者写道。“但这种假设似乎是错的。”

据该调查显示，半数消费者不相信移动通讯运营商能保护他们的数据并负责任地使用这些数据。

被问及是否愿意分享更多私人信息，如位置或者互动信息，平均仅有14%受访者表示愿意。调查发现，所有受访者中，平均有30%根本不愿意分享任何私人信息。

“零售商、酒店业者、金融机构和移动运营商需要重新思考他们采集、管理和使用私人数据的策略，”报告在结论处写道。（完）