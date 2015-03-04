黑莓推出新款中低端智能手机Leap

路透巴塞罗那/多伦多3月3日 （记者 Harro Ten Wolde/Euan Rocha） - 黑莓周二发布了新款中低端智能手机BlackBerry Leap，以取代一年前推出的Z3。黑莓此举意在吸引新兴市场用户。

黑莓称，BlackBerry Leap将在四月份左右登陆美国和欧洲市场，价格约275美元。

黑莓亦称，将在未来几个月内推出两款带键盘的新机型。其中一款为高端智能滑盖手机，“双曲面屏幕，全触摸屏幕”，带实体键盘。类似三星最新的Galaxy S6 Edge。

“这款产品没有代号，但我称之为The Slide,”黑莓首席执行官John Chen向媒体表示。“会在今年某些时候推出，”但他没有给出确切时间。

在苹果和三星等巨头围剿下，曾经的黑莓王者风光不再。为了保持竞争力，黑莓去年谋求转型，更加侧重软件业务和数据安全等核心优势。但黑莓表示仍将专注于手机业务。

携BlackBerry Leap等新款手机之势，黑莓欲在智能手机市场卷土重来。“我们预计将稳定营收，回归增长轨道，”Chen说道，但拒绝透露时间框架。

本周早些时候，黑莓在世界移动通信大会上宣布，计划将备受赞誉的BlackBerry Hub和虚拟键盘等应用套件推广至Android, Windows和iOS等竞争对手平台支持的设备，进一步深化跨平台战略。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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