华为发布智能手表 表盘圆形

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴塞罗那3月1日 - 中国电信设备厂商华为周日推出其首款智能手表，基于Android平台，表盘为圆形，有别于第一代智能手表通常采用的方形。
华为在巴塞罗那移动世界大会前夕发布智能手表，有金、银、黑三种配色，并有不同材质的表带可供选择。
CCS Insight分析师预计，今年可穿戴设备出货量预计将跳增158%至7,500万部。到2018年，全球范围内使用中的可穿戴设备将接近3.5亿部。
华为智能手表直径42毫米，尺寸略大于摩托罗拉的Moto 360。
搭配运行Android系统的智能手机，华为智能手表用户可接收短信通知、邮件和日历提醒或来电提示等。
但这款智能手表还是未配备SIM卡，因此不能脱离智能手机单独使用。
Forrester分析师哈森（Thomas Husson）则认为，智能手表或可穿戴设备是否能脱离手机单独使用并不重要，他认为，至少在未来两三年内，智能手表将只是作为智能手机的补充而非替代品。
华为在本次发布会上还推出了第二代蓝牙耳机和智能手环二合一产品TalkBand B2。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率