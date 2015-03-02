华为发布智能手表 表盘圆形

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴塞罗那3月1日 - 中国电信设备厂商华为周日推出其首款智能手表，基于Android平台，表盘为圆形，有别于第一代智能手表通常采用的方形。

华为在巴塞罗那移动世界大会前夕发布智能手表，有金、银、黑三种配色，并有不同材质的表带可供选择。

CCS Insight分析师预计，今年可穿戴设备出货量预计将跳增158%至7,500万部。到2018年，全球范围内使用中的可穿戴设备将接近3.5亿部。

华为智能手表直径42毫米，尺寸略大于摩托罗拉的Moto 360。

搭配运行Android系统的智能手机，华为智能手表用户可接收短信通知、邮件和日历提醒或来电提示等。

但这款智能手表还是未配备SIM卡，因此不能脱离智能手机单独使用。

Forrester分析师哈森（Thomas Husson）则认为，智能手表或可穿戴设备是否能脱离手机单独使用并不重要，他认为，至少在未来两三年内，智能手表将只是作为智能手机的补充而非替代品。

华为在本次发布会上还推出了第二代蓝牙耳机和智能手环二合一产品TalkBand B2。（完）