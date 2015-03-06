竞争对手期冀苹果Watch提振可穿戴科技行业

图中为苹果2014年推出的智能手表。 REUTERS/Stephen Lam

路透巴塞罗那3月5日 记者（Harro Ten Wolde） - 苹果的竞争对手们渴望从苹果的魔力中分羹，寄望市场期待已久的新款苹果Watch最终能掀起消费者对可穿戴科技产品的热捧。迄今为止，可穿戴科技产品不过是“雷声大雨点小”，人们谈论得多，实际销售状况却不理想。

虽然科技界大肆宣传可穿戴设备是明日之星，实际销售状况却远未跟上。但专家称，预计苹果将在下周一场发布会推出新款Watch，或可扭转颓局，最终唤起消费者的热情。

“如果苹果Watch成功打开市场，掀起的波澜将可推动整个可穿戴市场，”CCS Insight科技市场咨询公司的顶级科技产品评论员Ben Wood说道。

CCS Insight预计，今年苹果将售出2,000万只新款智能手表。在此推动下，可穿戴科技行业或录得150%的增长，售出7,500万只产品，并将在2018年前达到3.5亿只。另一家咨询公司Strategy Analytics则预计，今年苹果很可能售出1,500万只智能手表。

制造新产品是一回事，让消费者买单则完全是另一码事。看看耐克或者谷歌的案例吧。

耐克一年前已停止推出运动健康腕带产品。而迄今为止，最引人瞩目的莫过于Google Glass的败局，谷歌1月已停止生产Google Glass。

研究公司朱尼普研究公司（Juniper Research）最近的一份报告称，制造商必须摒弃“科技优先”的思路，转而从消费者的角度考虑，打造感官宜人的可穿戴产品。

报告称：“对包括手表和眼镜在内的许多可穿戴设备的使用实例，消费者疑虑仍存。在佩戴功能类似智能手机的可穿戴配套设备上，消费者尤为踌躇。”

但是，现在苹果登场入局了。苹果过往在全新的品类领域--无论是音乐播放器还是平板电脑--均大获成功，广受欢迎。苹果今年一如往常地缺席今世界移动产业规模最大的年度盛会--世界通信大会，但宣布下周一将有一场神秘发布活动，一时风头轻易便盖过世界移动通信大会。外界广泛揣测苹果或将在此活动中推出人们期待已久、价格高昂的新款智能手表。

许多智能手表制造商专注于时尚设计，打造经典时尚款智能手表，而非带有过大矩形屏幕的未来派可穿戴设备，以令产品打入主流消费领域。

尽管如此，大多可穿戴智能设备现在依然通过与智能手机连接运行。消费者看起来似乎并不买账，他们觉得这不过是一款昂贵的手机遥控器，而手机本来就是随身携带的。

一些专家称可穿戴设备只有在能够单独使用后，才能真正大获发展。

弗雷斯特研究公司分析师Thomas表示，在接下来至少两到三年内，“智能手表将是智能手机的附属品，而不是替代品”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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