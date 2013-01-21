路透调查: 三星及苹果在全球智能手机竞争中的领先优势扩大

路透赫尔辛基1月18日 - 路透访问分析师的调查结果显示,三星电子 和苹果 上一季在全球智能手机的竞争中领先其他对手,而诺基亚 等业者料将更加落后.

预计第四季手机整体出货量上升,其中大多数的成长是由三星所主宰.分析师预估三星智能手机出货量料为6,100万部,较上年同期大增71%.

虽然有些人谨慎认为三星的成长动能在未来数个季度中可能因市场饱和而减缓,但分析师称其增速仍将超越苹果,因iPhone 5的销售似乎比原先预期的略显疲弱.

本次路透调查显示,苹果本季度料将出货4,600万部iPhone,较上年同期增加25%.

调查显示,分析师预估今年全年出货量料增加至1.67亿台,高于2012年的1.34亿台.三星的2013年手机出货量料将成长至2.83亿台,2012年时为2.10亿台.

诺基亚将重振的希望寄托在Lumia智能手机,但分析师认为该公司所占的市场份额已经缩得更小了.

分析师预计,诺基亚第四季手机出货量料下降15%至8,000万台,而包括Lumia在内的智能手机出货量则大减65%至700万台.

另一家力图再起的是黑莓机制造商RIM,分析师预估其第四季出货量料减少30%至700万台.

RIM本月稍晚时将推出BlackBerry 10智能手机.不过路透调查分析师仍预估其2013年全年销售将跌至约3,000万台,2012年尚有3,300万台.(完)