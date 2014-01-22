美国脱口秀节目《艾伦秀》首度被引入中国

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶1月21日 -搜狐(SOHU.O)和时代华纳(TWX.N)旗下的华纳兄弟国内电视周二称，由喜剧演员、脱口秀主持人艾伦·德杰尼勒斯(EllenDeGeneres)主持的《艾伦秀》(The Ellen DeGeneres Show)将成为首档被引进中国的美国日播节目。
搜狐和华纳兄弟国内电视表示，《艾伦秀》的内容现在可在美国播出48小时后在中国的搜狐视频上找到。
德杰尼勒斯在周二的节目中用普通话向观众打招呼，宣布了这一消息。
这位55岁的喜剧演员表示：“节目基本上跟之前一样，只是会有字幕。”
《艾伦秀》通常会吸引300万-400万的观众，是美国电视节目中收视率最高的日间脱口秀节目之一。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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