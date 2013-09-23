《绝命毒师》获艾美奖剧情类最佳剧集奖

中国经济：对外投资不容明修栈道暗度陈仓，严惩违规境外投资项目--新华
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶9月22日（记者 Mary Milliken） - 由美国AMC电视台制作的《绝命毒师》(Breaking Bad)在周日的艾美奖颁奖典礼上获得最高荣誉，首次赢得剧情类最佳剧集奖。
该剧讲述了一名普通的高中化学老师慢慢变成一位顶级毒品枭雄的故事。
在喜剧类最佳剧集项目中，由美国ABC电视台出品的《摩登家庭》(Modern Family)再次摘得桂冠，这也是该剧连续第四年获得喜剧类最佳剧集奖。
Netfilx网络剧《纸牌屋》获得剧情类最佳导演奖，但没能赢得剧情类最佳剧集奖和最佳男女演员奖。
美国HBO今年一家独大，以108项提名笑傲各大电视网，再次证明了自己在竞争日益激烈的电视行业的地位。
《新闻编辑室》(新闻急先锋，The Newsroom)的男主演杰夫·丹尼尔斯(Jeff Daniels)获得剧情类最佳男主演。在《国土安全》中有出色表现的女演员克莱尔·丹尼斯(Claire Danes)连续第二年获得艾美奖剧情类最佳女演员奖。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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