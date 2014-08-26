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娱乐体育 | 2014年 8月 26日 星期二 12:08 BJT

第66届美国电视艾美奖主要获奖名单

路透8月25日 - 以下为第66届美国电视艾美奖主要获奖名单：

剧情类最佳剧集：

《绝命毒师》(Breaking Bad)

剧情类最佳男主角：

布莱恩·科兰斯顿(Bryan Cranston)/《绝命毒师》

剧情类最佳女主角：

朱丽安娜·玛格丽丝(Julianna Margulies)/《傲骨贤妻》(The Good wife)

剧情类最佳男配角：

亚伦·保尔 (Aaron Paul)/《绝命毒师》

剧情类最佳女配角：

安娜·古恩 (Anna Gunn)/《绝命毒师》

最佳喜剧类剧集：

《摩登家庭》(Modern Family)

喜剧类最佳男主角：

吉姆·帕森斯 (Jim Parsons)/《生活大爆炸》（The Big Bang Theory）

喜剧类最佳女主角：

朱莉娅·路易斯-德利法斯 (Julia Louis-Dreyfus)/《副总统》(Veep)

喜剧类最佳男配角：

泰·布利尔 (Ty Burrell)/《摩登家庭》

喜剧类最佳女配角：

阿丽森·詹尼 (Allison Janney)/《妈咪》(Mom)

最佳迷你剧：

《冰血暴》(Fargo)

最佳电视电影：

《平常的心》(The Normal Heart)

迷你剧/电视电影最佳男主角：

本尼迪克特·康伯巴奇 (Benedict Cumberbatch)/《神探夏洛克》(Sherlock: His Last Vow)

迷你剧/电视电影最佳女主角：

杰西卡·兰格 (Jessica Lange)/《美国怪谭》(American Horror Story: Coven)

最佳真人秀节目： 《创智赢家》(Shark Tank)

最佳真人竞技节目：

《极速前进》(The Amazing Race)

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