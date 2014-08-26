第66届美国电视艾美奖主要获奖名单

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透8月25日 - 以下为第66届美国电视艾美奖主要获奖名单：
剧情类最佳剧集：
《绝命毒师》(Breaking Bad)
剧情类最佳男主角：
布莱恩·科兰斯顿(Bryan Cranston)/《绝命毒师》
剧情类最佳女主角：
朱丽安娜·玛格丽丝(Julianna Margulies)/《傲骨贤妻》(The Good wife)
剧情类最佳男配角：
亚伦·保尔 (Aaron Paul)/《绝命毒师》
剧情类最佳女配角：
安娜·古恩 (Anna Gunn)/《绝命毒师》
最佳喜剧类剧集：
《摩登家庭》(Modern Family)
喜剧类最佳男主角：
吉姆·帕森斯 (Jim Parsons)/《生活大爆炸》（The Big Bang Theory）
喜剧类最佳女主角：
朱莉娅·路易斯-德利法斯 (Julia Louis-Dreyfus)/《副总统》(Veep)
喜剧类最佳男配角：
泰·布利尔 (Ty Burrell)/《摩登家庭》
喜剧类最佳女配角：
阿丽森·詹尼 (Allison Janney)/《妈咪》(Mom)
最佳迷你剧：
《冰血暴》(Fargo)
最佳电视电影：
《平常的心》(The Normal Heart)
迷你剧/电视电影最佳男主角：
本尼迪克特·康伯巴奇 (Benedict Cumberbatch)/《神探夏洛克》(Sherlock: His Last Vow)
迷你剧/电视电影最佳女主角：
杰西卡·兰格 (Jessica Lange)/《美国怪谭》(American Horror Story: Coven)
最佳真人秀节目： 《创智赢家》(Shark Tank)
最佳真人竞技节目：
《极速前进》(The Amazing Race)
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