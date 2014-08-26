第66届美国电视艾美奖主要获奖名单

欧洲政经：欧盟告诫英国，不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月25日 - 以下为第66届美国电视艾美奖主要获奖名单：
剧情类最佳剧集：
《绝命毒师》(Breaking Bad)
剧情类最佳男主角：
布莱恩·科兰斯顿(Bryan Cranston)/绝命毒师》
剧情类最佳女主角：
朱丽安娜·玛格丽丝(Julianna Margulies)/《傲骨贤妻》(法庭女王)(The Good wife)
剧情类最佳男配角：
亚伦·保尔 (Aaron Paul)/《绝命毒师》
剧情类最佳女配角：
安娜·古恩 (Anna Gunn)/《绝命毒师》
最佳喜剧类剧集：
《摩登家庭》(Modern Family)
喜剧类最佳男主角：
吉姆·帕森斯 (Jim Parsons)/《生活大爆炸》(宅男行不行)（The Big Bang Theory）
喜剧类最佳女主角：
朱莉娅·路易斯-德利法斯 (Julia Louis-Dreyfus)/《副总统》(Veep)
喜剧类最佳男配角：
泰·布利尔 (Ty Burrell)/《摩登家庭》
喜剧类最佳女配角：
阿丽森·詹尼 (Allison Janney)/《妈咪》(Mom)
最佳迷你剧：
《冰血暴》(Fargo)
最佳电视电影：
《平常的心》(The Normal Heart)
迷你剧/电视电影最佳男主角：
本尼迪克特·康伯巴奇 (Benedict Cumberbatch)/《神探夏洛克》(Sherlock: His Last Vow)
迷你剧/电视电影最佳女主角：
杰西卡·兰格 (Jessica Lange)/《美国怪谭》
最佳真人秀节目：
《创智赢家》(Shark Tank)
最佳真人竞技节目：
《极速前进》(The Amazing Race)
(完)
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透4月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/25 10:00 CNC.N Q1 2017 Centene Corp 2017/4/25 10:30 BHI.N Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/4/25 10:45 XRX.N Q1 2017 施乐(全录,Xerox) 2017/4/25 NTS ARNC.N Q1 2017 Arconic Inc 2017/4/25 11:00 MAS.N Q1 2017 Masco Corp 2017/4/25 11:30 CAT.N