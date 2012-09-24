《国土安全》与HBO成艾美奖大赢家

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶9月23日电(记者 Lisa Richwine)---有线电视网HBO周日在电视艾美奖颁奖礼中赢得23个奖项，成为最大赢家，其出品的政治剧《规则改变》(Game Change)和白宫系列喜剧《副总统》(Veep)纷纷有所斩获。
CBS电视网共赢下16个奖项名列次席，同样属CBS(CBS.N)旗下的有线电视网Showtime推出的心理悬疑剧《国土安全》(Homeland)则成为本次艾美奖包揽重量级奖项的剧集。
HBO讲述萨拉·佩林2008年意外成为共和党副总统候选人的剧集《规则改变》赢得五个奖项，其中朱莉安·摩尔(Julianne Moore)赢下迷你剧最佳女主角奖。
喜剧《副总统》中扮演副总统的茱莉亚·路易斯·德利法斯(Julia Louis-Dreyfus)则赢下喜剧类最佳女主角奖。
《规则改变》剧集导演Jay Roach表示，HBO的成功秘诀在於坚持拍摄其它电视网避之唯恐不及的政治题材。“所有人都谈论政治，”Roach在接受奖项时表示。“但是要拍摄政治类影剧非常困难，他们(HBO)坚持拍摄这一题材，而且拍得非常不错。”
Showtime则凭借《国土安全》首次赢得最佳剧集荣耀。《国土安全》一剧共赢下六个奖项，美国总统奥巴马也是该剧粉丝。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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