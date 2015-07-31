HBO：《权力的游戏》可能还会拍三季

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透加州贝弗利山7月30日（记者 Piya Sinha-Roy/Lisa Richwine） - HBO一名高管周四称，该电视网收视率最高的剧集《权力的游戏》（Game of Thrones）可能还会再拍三季。
该剧第六季正在拍摄中。HBO节目制作部总裁隆巴多（Michael Lombardo）称，管理层计划该剧至少播放七季，正与该剧策划者们商讨之后还会延续多久。
“他们目前感觉第六季之后，还需要两季收官，”隆巴多在美国电视评论协会会议中表示。
隆巴多说，他本人愿意看到该剧有更长久的发展，也愿意制作该剧的前传。《权力的游戏》依据乔治·马丁（George R.R. Martin）作品《冰与火之歌》拍摄而成，讲述了虚拟王国维斯特洛（Westeros）各方势力争夺铁王座的史诗大战。
今年《权力的游戏》第五季平均每集收视人数为2,000万人，赢得24项艾美奖提名，并最终赢下最佳剧情类剧集大奖。
该剧主角之一、粉丝最喜爱的人物之一琼恩·雪诺（Jon Snow）在第五季结尾被杀死，观众纷纷猜测这一角色未来仍会归来，不过隆巴多周四对此没透漏半分。
“我看到的、听到的、读到的所有信息都是，琼恩·雪诺死了，”他说。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。