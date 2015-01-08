2015年美国人民选择奖揭晓 “超级英雄”成电影类大赢家

小罗伯特·唐尼在2015年美国人民选择奖颁奖典礼上致辞，摄于2015年1月7日。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透洛杉矶1月7日（记者 Piya Sinha-Roy） - 美国人民选择奖周三揭晓，超级英雄主题影片《美国队长》、《钢铁侠》和《蝙蝠侠》等继续成为电影类奖项中的大赢家。

《钢铁侠》和《复仇者联盟》主演小罗伯特·唐尼连续第四年当选最受欢迎男演员，以及最受欢迎剧情片男演员。

“我要把你们都吃掉，你们哪也去不了，”唐尼模仿他蹒跚学步的儿子的腔调说。

《复仇者联盟》的另一位演员、《美国队长》主演克里斯·埃文斯当选最受欢迎动作片男演员，他接过水晶奖杯时说：“我没得过什么奖，这感觉非常棒。”

艾米·亚当斯为她在《蝙蝠侠大战超人》中的搭档本·阿弗莱克颁发了人道主义奖。

人民选择奖由粉丝们在线投票选出，奖项涵盖电影、电视和音乐类。CBS电视台直播的这一奖项也正式拉开好莱坞一年一度的颁奖季，到2月22日举行的奥斯卡颁奖礼达到高潮。

迪斯尼出品的 《沉睡魔咒》力压《美国队长》、《银河护卫队》、《龙虎少年队》和《X战警：逆转未来》，当选最受欢迎影片。

梅丽莎·麦卡西当选最受欢迎喜剧片女演员，亚当·桑德勒则连续第五年当选最受欢迎喜剧片男演员。

93岁的女演员贝蒂·怀特则当选最受欢迎电视偶像，当她登台领奖时，全场起立欢呼。

《生活大爆炸》当选最受欢迎电视剧集。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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