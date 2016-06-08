特斯拉执行长称正与Panasonic独家合作 为Model 3提供电池

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔6月8日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)执行长周三表示，特斯拉正与Panasonic(6752.T)展开排他性合作，为其首款畅销轿车Model 3提供电池。Panasonic股价应声上涨。
路透昨日报导，直接了解此事的消息人士称，韩国三星SDI(006400.KS)与特斯拉汽车洽谈为Model 3电动车及储能产品供应电池一事有了进展。
该消息人士称，如果特斯拉的电池厂产量无法满足需求，可能会将三星SDI加入到Model 3的供货商名单中。特斯拉目前从Panasonic购买电池。
特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周三发表推文称，该公司“在Model 3电池方面与Panasonic独家合作”。
特斯拉发言人周二通过电子邮件回复了路透的询问，称“特斯拉与全球所有领先的电池制造商都有合作，但我们不会就与特定供应商的项目详情发表评论。”
三星SDI发言人拒绝置评。
三星SDI周三大跌8%，而前一交易日曾飙升6.3%。
受到马斯克评论的提振，Panasonic股价周三一度大涨6.3%触及一周高位，终场收高3.5%。(完)
(编译 王颖/刘秀红；审校 蔡美珍/汪红英)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。