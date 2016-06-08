特斯拉执行长称正与Panasonic独家合作 为Model 3提供电池

路透首尔6月8日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)执行长周三表示，特斯拉正与Panasonic(6752.T)展开排他性合作，为其首款畅销轿车Model 3提供电池。Panasonic股价应声上涨。

路透昨日报导，直接了解此事的消息人士称，韩国三星SDI(006400.KS)与特斯拉汽车洽谈为Model 3电动车及储能产品供应电池一事有了进展。

该消息人士称，如果特斯拉的电池厂产量无法满足需求，可能会将三星SDI加入到Model 3的供货商名单中。特斯拉目前从Panasonic购买电池。

特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周三发表推文称，该公司“在Model 3电池方面与Panasonic独家合作”。

特斯拉发言人周二通过电子邮件回复了路透的询问，称“特斯拉与全球所有领先的电池制造商都有合作，但我们不会就与特定供应商的项目详情发表评论。”

三星SDI发言人拒绝置评。

三星SDI周三大跌8%，而前一交易日曾飙升6.3%。

受到马斯克评论的提振，Panasonic股价周三一度大涨6.3%触及一周高位，终场收高3.5%。(完)