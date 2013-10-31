淡马锡基金成为第三家QFII投资额度达15亿美元的外资实体

路透北京/香港10月31日 -中国国家外汇管理局(SAFE)10月将淡马锡控股关联基金的合格境外机构投资者(QFII)投资额度上调至15亿美元，这是QFII投资额度达到15亿美元的第三家外国政府相关实体，表明外资对中国的投资热情依然高涨。

周四公布的数据显示，10月淡马锡富敦投资有限公司又获得5亿美元投资额度，而中国外管局总共新批准10.2亿美元额度。

截至10月末，外管局总共批准的QFII投资额度为485.1亿美元，9月底时为474.9亿美元，第三季总共批准40亿美元QFII投资额度。

8月时香港金融管理局率先达到15亿美元投资额度，随后挪威央行在9月也达到这一水平。

中国证监会9月又发出三个QFII牌照，分别授予美国的梅奥诊所(MayoClinic)、香港的广发国际资产管理，和国信证券资产管理。

第三季证监会总共新发11个QFII牌照，今年迄今共授予34个牌照，目前共发放240个牌照。

10月的牌照申请结果将在11月中旬公布。机构投资者需要先向证券监管机构申请牌照，合格后才能从外管局获得投资额度。(完)

(编译 李春喜 审校 王翔琼/张明钧)

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