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国际财经 | 2014年 3月 21日 星期五 13:59 BJT

淡马锡正洽商收购屈臣氏股权--WSJ

路透3月20日 -华尔街日报报导指出，新加坡主权财富基金淡马锡收购香港富商李嘉诚旗下零售业者屈臣氏股权一事已经进入深入洽谈阶段。

屈臣氏料将在今年进行首度公开招股(IPO)，李嘉诚上月表示，香港是其计划两地上市的地点之一。(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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