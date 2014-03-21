淡马锡正洽商收购屈臣氏股权--WSJ

独家：巴菲特可能已经对富国银行董事会投了支持票
路透纽约4月19日 - 一名代表告诉路透，亿万富豪投资人巴菲特支持富国银行的管理层和董事会，可能已经根据富国银行管理层的授意，用自己及所管理的集团公司持有的股份投了支持票。
路透3月20日 -华尔街日报报导指出，新加坡主权财富基金淡马锡收购香港富商李嘉诚旗下零售业者屈臣氏股权一事已经进入深入洽谈阶段。
屈臣氏料将在今年进行首度公开招股(IPO)，李嘉诚上月表示，香港是其计划两地上市的地点之一。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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路透纽约4月19日 - 一名代表告诉路透，亿万富豪投资人巴菲特支持富国银行的管理层和董事会，可能已经根据富国银行管理层的授意，用自己及所管理的集团公司持有的股份投了支持票。
路透香港4月20日 - 亚洲股市周四抹去稍早跌幅并小幅走高，因一些市场出现坚韧的迹象。与此同时，大宗商品价格持稳，特别是油价稳定，促使投资者逢低买入。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。