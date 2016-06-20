淡马锡减持5.55亿股建行H股 持股比例从5.03%降至4.81%

路透北京6月20日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周一晚间在香港联交所发布公告称，新加坡淡马锡于6月16日（上周四）通过场外交易减持5.55亿股建行H股，约占建行已发行股份总数的0.22%，转让价格为每股5.01港元。