淡马锡减持5.55亿股建行H股 持股比例从5.03%降至4.81%

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月20日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周一晚间在香港联交所发布公告称，新加坡淡马锡于6月16日（上周四）通过场外交易减持5.55亿股建行H股，约占建行已发行股份总数的0.22%，转让价格为每股5.01港元。
公告并称，是次交易完成后，淡马锡持有建行约120亿股H股，约占建行已发行股份总数的4.81%，此前持股比例约为5.03%。
“本次权益变动为信息披露义务人（淡马锡）平衡投资组合的正常业务交易，”公告称。
建行H股周一收报5.16港元，A股收盘报4.92元人民币。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。