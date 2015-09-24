新加坡淡马锡对中国工商银行持股从9.97%提高到10%

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透新加坡9月23日 - 新加坡国有投资机构淡马锡控股收购了中国工商银行(1398.HK) (601398.SS) 1.41亿港元(1,800万美元)的股票，将其在工商银行的持股比例从9.97%提高到10%。
根据周三提交给香港交易所的文件显示，淡马锡以每股平均4.696港元的价格增持了3,000万股工商银行股票。
“淡马锡对中国经济长期前景抱有信心。我们正积极寻求机会，扩大并调整对中国经济的风险敞口，”淡马锡发言人Jeffrey Fang在电子邮件版声明中称。
淡马锡7月时曾表示，由于中资银行股这部分价值大幅提高，其投资组合的价值增长了近五分之一，达到创纪录的2,660亿坡元(1,870万美元)。淡马锡还称对中国长期经济前景抱有信心。(完)
(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。