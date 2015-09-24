新加坡淡马锡对中国工商银行持股从9.97%提高到10%

路透新加坡9月23日 - 新加坡国有投资机构淡马锡控股收购了中国工商银行(1398.HK) (601398.SS) 1.41亿港元(1,800万美元)的股票，将其在工商银行的持股比例从9.97%提高到10%。

根据周三提交给香港交易所的文件显示，淡马锡以每股平均4.696港元的价格增持了3,000万股工商银行股票。

“淡马锡对中国经济长期前景抱有信心。我们正积极寻求机会，扩大并调整对中国经济的风险敞口，”淡马锡发言人Jeffrey Fang在电子邮件版声明中称。

淡马锡7月时曾表示，由于中资银行股这部分价值大幅提高，其投资组合的价值增长了近五分之一，达到创纪录的2,660亿坡元(1,870万美元)。淡马锡还称对中国长期经济前景抱有信心。(完)