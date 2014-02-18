独家：淡马锡谋求将所持Shin Corp股份出售给新加坡电信--消息

* 淡马锡2006年时从当时的泰国总理塔信家族手中购入Shin Corp股份

* 由于政治局势忧虑，出售谈判目前陷于停顿

* 这是第二笔因政治僵局而受影响的泰国并购交易

路透新加坡/香港2月18日 -熟悉情况的消息人士透露，新加坡国有的投资机构淡马锡控股正寻求出售持有的31亿美元泰国电信企业Shin Corp(INTUCH.BK)股份，并已接洽新加坡电信(STEL.SI)。

消息人士称，淡马锡通过旗下一家子公司持有41.6%的Shin Corp股权，并于去年底与新加坡电信进行了商谈。但由于泰国政治形势紧张，此后谈判陷入停顿。消息人士不愿透露身份，因此事尚未公开。

淡马锡管理的资产共计1,700亿美元，此举与公司的整合计划相一致。分析师称，淡马锡的电信资产归入新加坡电信旗下，有可能诞生地区内的电信巨擘。

淡马锡持有的Shin Corp股份以当前市场价格估算价值31亿美元。Shin Corp由泰国前总理他信(Thaksin Shinawatra)创立。

当前的股价与2006年淡马锡为首财团收购时的价格上涨了逾50%，当时该财团以总共38亿美元的价格购买了96%的公司股份。当时华裔泰商Surin Upatkoon也加入了收购财团。

“若价格合理，这样的交易对新加坡电信(Sing Tel)而言是合适的，”香港Sanford C. Bernstein负责研究亚太电信业的资深分析师Chris Lane说。淡马锡持有52%的新加坡电信股权。

Shin Corp拥有泰国最大移动电信商Advanced Info Service Pcl(AIS)(ADVANC.BK)的40.5%股权。而新加坡电信拥有的AIS股权已有23%，增持Shin Corp将可巩固其在较大市场的地位，因应其在澳洲等成熟经济体市场成长疲软的处境。

“新加坡电信高层参与了(AIS)的日常公司运作，”Lane说。“从淡马锡买进持股，可避免AIS的重大利益被另一家电信公司掌控的可能性。”

淡马锡的电信投资策略反映出其意图布局其他事业，但成功的程度各有不同。

淡马锡控股发言人拒绝对传言置评，但表示“我们在亚洲是长期投资，包括在东南亚国家联盟(ASEAN)也是如此。”

Shin Corp位于曼谷的一位官员拒绝评论，新加坡电信发言人也不愿置评。

新加坡电信股价周二下滑0.6%，新加坡股市.FTSTI盘中持稳。Shin Corp股价下跌2.3%，泰国股市下跌1.2%。(完)

(编译 郑茵/李婷仪 审校 王冠中)

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