淡马锡计划出售优酷土豆股份

中国去年经常帐顺差1964亿美元 资本金融账顺差263亿美元--外管局
路透北京3月30日 - 中国国家外汇管理局周四公布2016年国际收支平衡表最终数据称，去年四季度经常帐户顺差118亿美元，资本和金融账户顺差464亿美元。2016年全年，中国经常帐户顺差1,964亿美元，资本和金融账户顺差263亿美元。
路透香港9月13日 - 汤森路透旗下IFR周五引述交易文件报导，新加坡主权投资公司淡马锡计划出脱价值最多达1.85亿美元的优酷土豆YOKU.N股份，以结束其对这家线上影音公司的投资。
IFR称，淡马锡透过子公司Sennet Investments出售770万股优酷土豆股份，价格区间在每股23.80-24.00美元。
报导说，瑞士信贷CSGN.VX获聘处理这项售股。(完)
(编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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路透北京3月30日 - 中国国家外汇管理局周四公布2016年国际收支平衡表最终数据称，去年四季度经常帐户顺差118亿美元，资本和金融账户顺差464亿美元。2016年全年，中国经常帐户顺差1,964亿美元，资本和金融账户顺差263亿美元。
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。