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中国财经 | 2013年 9月 13日 星期五 11:42 BJT

淡马锡计划出售优酷土豆股份

路透香港9月13日 - 汤森路透旗下IFR周五引述交易文件报导，新加坡主权投资公司淡马锡计划出脱价值最多达1.85亿美元的优酷土豆YOKU.N股份，以结束其对这家线上影音公司的投资。

IFR称，淡马锡透过子公司Sennet Investments出售770万股优酷土豆股份，价格区间在每股23.80-24.00美元。

报导说，瑞士信贷CSGN.VX获聘处理这项售股。(完)

(编译 李婷仪 审校 艾茂林)

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