淡马锡和中石化接洽Repsol 欲收购其Gas Natural持股--FT

路透马德里10月6日 - 金融时报(FT)报道，新加坡主权财富基金淡马锡TEM.UL和中石化(2386.HK)接洽西班牙石油公司Repsol，有意收购Repsol在Gas Natural(GAS.MC)价值47亿欧元(64亿美元)的持股。

Repsol在7月时表示，其考虑出售所持Gas Natural股份，因为其同意将液化天然气业务出售给皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)削弱其持股的战略理由。

金融时报援引知情人士的消息报导，还未做出最终决定，Repsol还收到其他几家收购意向。报导称，Repsol不急于出售其持股，意味着最终会有一个吸引人的售价。

Repsol发言人和淡马锡均拒绝就该报道置评。

由银行La Caixa(CABK.MC)和Repsol控股的Gas Natural于1992年由几家燃气公司合并而成。

上月，一位接近La Caixa的消息人士表示，趁着Repsol或出售30%持股，该银行也可能将持有的35%股份出售一小部分。

金融时报称，淡马锡和中石化与Repsol的现有关系意味着，La Caixa和西班牙政府把这两家公司看作是Gas Natural的稳定潜在股东。

淡马锡在Repsol持股6.3%，2010年中石化与Repsol斥资178亿美元成立合资公司，开发其巴西石油项目。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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